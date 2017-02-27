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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 96959696969796989699>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 11:59

  Вкладчик1234 написав:
  Andrey2512 написав:Я вважаю, що найкращий спосіб купити доллари - відкрити депо на 3 міс. Але... Є одне але))

Що буде через 3 місяці?)

предположу, что ввод моратория на выдачу валюты (кроль-школа), или ввод лимита типа "200баксов в день" (шоко-школа)

"200баксов в день" в гривні по курсу НБУ на момент відкриття депо
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Гадаю що ставку знизять до 20%.
25 то перебор.
По курсу, зараз усі заспокояться і повернемось в район 37.
А НБУ молодець, у нього є яйкі, я гадав що так радикально не підвіщать оф.курс.
Все нормально, все буде добре.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:06

  bamper написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Andrey2512 написав:Я вважаю, що найкращий спосіб купити доллари - відкрити депо на 3 міс. Але... Є одне але))

Що буде через 3 місяці?)

предположу, что ввод моратория на выдачу валюты (кроль-школа), или ввод лимита типа "200баксов в день" (шоко-школа)

"200баксов в день" в гривні по курсу НБУ на момент відкриття депо

Зараз не баба 200 і шоколадний ворюга.
Зараз адекватні, а не ПРавильні злодії.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:06

По-перше, НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.


По какому курсу будут продавать ?
курс НБУ, или курс НБУ +1% ?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:06

  greenozon написав:Колеги! НБУ вже нас ошарашив із самого раненька, але сьогодні ще одна важлива подія - перегляд облікової ставки!
вже за 2 години дізнаємось

мій прогноз - залишать 25%, ваші?


підвищать до 26%
fler
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:09

  bamper написав:
  Andrey2512 написав:Я вважаю, що найкращий спосіб купити доллари - відкрити депо на 3 міс. Але... Є одне але))

Що буде через 3 місяці?)

Жовтень
так головне щоб жовтень , не "октябрь"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Зараз не баба 200 і шоколадний ворюга.
Зараз адекватні, а не ПРавильні злодії.

Адекватні злодії?
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:16

  fler написав:
  greenozon написав:Колеги! НБУ вже нас ошарашив із самого раненька, але сьогодні ще одна важлива подія - перегляд облікової ставки!
вже за 2 години дізнаємось

мій прогноз - залишать 25%, ваші?
підвищать до 26%
знизять до 24%
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:16

  somilitark написав:..
Все нормально, все буде добре.

Эт точно.
Мои логисты в легком шоке. Поеду и я канистры залью.
Бенз по курсу 30 и бенз по 37 вроде одинаковый, но по 30 канистры будут полнее.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:17

похоже если упадет Китайская банк система, брызги полетят по всему миру
На улицы Китая выехали танки: бронетехника защищает банки от протестующих.

Люди вышли на протесты из-за того, что Банк Китая заморозил их вклады. Там заявили, что сбережения людей теперь являются «инвестиционными продуктами» и не могут быть обналичены.

Xenon
 
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