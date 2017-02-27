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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9696969796989699>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:19

Львів рокета.. $ 37.7 - 40
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:20

  greenozon написав:Львів рокета.. $ 37.7 - 40

оло-ло
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:22

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:24

  sequence написав:
  somilitark написав:..
Все нормально, все буде добре.

Эт точно.
Мои логисты в легком шоке. Поеду и я канистры залью.
Бенз по курсу 30 и бенз по 37 вроде одинаковый, но по 30 канистры будут полнее.

Пийте на здоров'я.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:36

  77st написав:
  Captain Obvious написав:Так вброс или нет?
Везде и повсюду курс нбу 29.25


Вже продав на міжбанку в Приваті по 36.5686
Навіть податки за квартал сплатив

36.6

квартал

Хіхі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:40

фарш назад в м"ясо не прокрутиш

  bamper написав:
  QNE написав:
  alfredhaos написав:Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют. Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni

Шлюз для IT-шних та агро-грошей відкрито!

губу можна закатати назад. будуть заводити по мінімуму на життя.
все рівно на осінь\зиму новий курс малювати :lol:

Ложечки знайшлися, але осад лишився...
І трюк із фіксованим курсом НБУ ніхто не заважає повторити а5.
А ще в комбінації із обов"язковою продажею валюти.
А можна банку як Мегу закатати.
Як взути пересіченого тут придумають.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:45

  Вкладчик1234 написав:
  Искатель написав:
  Visky написав:rapyd777 Кирило Шевченко обіцяв, що цей фіксований курс(29,55 - Visky) протримається до кінця війни! "Кому війна..."
Цікаво, що з вкиданням в пн чуток про відпуск курсу на МБ, курси готівкових валют до ₴ розвернулися й почали падати, а сьогодні після начебто спростування, розвернулися в іншу сторону

Обіцянка - цяцянка...

"Твёрдо и чётко" (c)

Дик, може ""кінець війни", а ми не в темі.
Може мужиків 18..60 почнуть випускати.
І ОВДП % буде +- на рівні оф. інфляції
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а НБУ как-то про завтра-послезавтра сказал? Т.е. они вернули рыночное курсообразование или просто переставили планку на 36.6 на очередные Х месяцев?

Ставку нужно либо оставлять на прежнем уровне либо повышать, но НБУ должен обозначить свою политику - либо они таргетируют инфляцию согласно своему уставу, либо они сдаются на милость минфина и тогда ставку определяет не НБУ.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:51

  flyman написав:Дик, може ""кінець війни", а ми не в темі.
Може мужиків 18..60 почнуть випускати.
І ОВДП % буде +- на рівні оф. інфляції

не розумію я це скиглення про нериночну ставку по ОВДП
яка різниця яка ставка, якщо оплату по ним друкують?
я вбачаю в цьому скигленні намагання банкстерів загнати державу в боргову яму і взяти управлінські процеси в свої руки. небезпечна штука.

дисконт по євробондам на 2026 рік наразі 15% від номіналу в євро. тобто можно зробити х6, якщо вірите що дефолт вас не зачепить.

а гривневі папери це розводняк інсайдерів. ставку грнОВДП краще знизити до 0,5%, і знищити піраміду як фактор ризику. хай роблять з гривнею що хочуть.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 21 лип, 2022 13:01, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 12:53

  striped написав:а НБУ как-то про завтра-послезавтра сказал? Т.е. они вернули рыночное курсообразование или просто переставили планку на 36.6 на очередные Х месяцев?

При цьому, офіційний курс гривні до долара США й надалі є фіксованим.
alexander_ua
 
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