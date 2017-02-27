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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лип, 2022 13:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Не легче было отпускать гривну по 1,00 - 1,20 в месяц и прийти к тому же курсу эволюционно. А так как обычно, зажали яй.. в тиски до последнего, потом бах одним утром +25%... пошла вода в хату
Додано: Чет 21 лип, 2022 13:17
а я спрашивал за курс доллара пару дней назад, все молчали... полько подкалывали.
сегодя утром была возможность впрыгнуть в последний вагон по 37,1 грн, а вчера по 36.7 грн... но вчера был бильярд.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 21 лип, 2022 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 лип, 2022 13:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
таки 25....
Додано: Чет 21 лип, 2022 13:18
Додано: Чет 21 лип, 2022 13:18
Офіційний курс гривні до долару США, зафіксований 24.02.2022 на рівні 29,2549 гривень за 1 долар США діяв до 9:00 21 липня 2022 року. З 9:00 21 липня 2022 року офіційний курс гривні до долару США установлено та зафіксовано на рівні 36,5686 гривень за 1 долар США.
Офіційний курс гривні до інших іноземних валют, встановлений 20.07.2022 діятиме упродовж всього дня 21.07.2022, а 21.07.2022 НБУ встановить офіційний курс гривні до інших валют на новому рівні, що набуде чинності з 00:00 22.07.2022.
Смотрите как все интересно написано))
То есть сегодня подняли курс на доллар, а все остальные валюты сегодня ещё по старому курсу можно купить...
Интересно как на практике..
Додано: Чет 21 лип, 2022 13:27
Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни
значит пять месяцев делалось всё наоборот-делалось всё для НЕ конкурентоспроможність українських виробників, НЕ зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та НЕ підтримати стійкість економіки в умовах війни
Додано: Чет 21 лип, 2022 13:29
Zebra
Ну допустим ваши прогнозы выглядят реалистично, но зачем об этом кричать. Ну, например, смертельно больному вы же не будете при встрече каждый раз сообщать о том, что скоро он умрет. Это все понимают и он и вы, но хочется надеяться на чудо, ну или как минимум не загоняться мыслями о неизбежном.
Додано: Чет 21 лип, 2022 13:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А за 5 месяцев НБУ кдосужился хоть 25% валютной выручки обязательно продавать или весь банкет за счет физиков и западных доноров?
Кстати вчера западные кредиторы согласились дать отсрочку до конца 2023 по нашему госдолгу, с правом пролонгации ещё на год, да...
Востаннє редагувалось Corpocrator в Чет 21 лип, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 лип, 2022 13:32
походу они просто играют себе на карман...
даже не пытайтесь объяснить их "продуманные действия"
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