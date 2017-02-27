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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лип, 2022 13:33
Предлагаю печатать долары
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Bankua
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Додано: Чет 21 лип, 2022 13:38
В первые дни всегда паника.
Откатимся еще к отметке 36.00 - 36.50, но на несколько дней.
Потом ракетой, 38, 40, 45 и т.д.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 21 лип, 2022 13:42
Знаете почему курс гривны все еще не реалистичен? Потому что с полок АТБ еще не пропали европейские продукты. Испанские колбасы и хамоны, польские сыры, южноевропейские вина, все это в изобилии, в воюющей стране, и по адекватным ценам относительно довоенного уровня. Мы все еще на пути девала.
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Zebra
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Додано: Чет 21 лип, 2022 13:43
Kravec_5
Скинул бакс, взял еврик с дисконтом 5грн. Можна и на Мальдивы.
Кто в теме.
Я не про себя, если что. Просто схемка на сегодня явно просматривается, и кто-то к ней подготовился.
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zxzx777
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Додано: Чет 21 лип, 2022 13:44
Игорь Алексеевич написав:
В первые дни всегда паника.
Откатимся еще к отметке 36.00 - 36.50, но на несколько дней.
Потом ракетой, 38, 40, 45 и т.д.
Верите, что НБУ понизит офф курс с 36,56 до 36?))) Не смешно бред писать?)
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Andrey2512
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Додано: Чет 21 лип, 2022 13:45
konstantin kirovograd написав:
значит пять месяцев делалось всё наоборот-делалось всё для НЕ конкурентоспроможність українських виробників, НЕ зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та НЕ підтримати стійкість економіки в умовах війни
Никаких противоречий. Вчера для поддержки экономики был нужен фиксированный по 29, сегодня по 36. Жизнь меняется, понимать нужно.
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moveton
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Додано: Чет 21 лип, 2022 13:49
Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав:
В первые дни всегда паника.
Откатимся еще к отметке 36.00 - 36.50, но на несколько дней.
Потом ракетой, 38, 40, 45 и т.д.
Верите, что НБУ понизит офф курс с 36,56 до 36?))) Не смешно бред писать?)
НБУ может в августе сделать плав.курс.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 21 лип, 2022 13:49
Zebra написав:
Знаете почему курс гривны все еще не реалистичен? Потому что с полок АТБ еще не пропали европейские продукты. Испанские колбасы и хамоны, польские сыры, южноевропейские вина, все это в изобилии, в воюющей стране, и по адекватным ценам относительно довоенного уровня. Мы все еще на пути девала.
В "Метро" буржуйських делікатесів більше, вибір ширший та ціни приємніші, що дійсно дивує. Дивно було також спрямовувати енергію мас на завіз євроблях.
Але є трошки приємного для вкладників у валюті, якщо збанкрутує якийсь банк, то компенсація мала би бути трошки адекватніша.
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Ой+
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Додано: Чет 21 лип, 2022 13:53
somilitark написав:
А НБУ молодець, у нього є яйкі, я гадав що так радикально не підвіщать оф.курс.
Все нормально, все буде добре.
Ліквідували частину експортерів та ІТ-шників, зробили схему з картковими туристами, зробили купу обмежень для пересічних - це молодець?
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Додано: Чет 21 лип, 2022 13:56
flyman написав: Moneta написав: flyman написав:
Дик, може ""кінець війни", а ми не в темі.
Може мужиків 18..60 почнуть випускати.
І ОВДП % буде +- на рівні оф. інфляції
не розумію я це скиглення про нериночну ставку по ОВДП
яка різниця яка ставка, якщо оплату по ним друкують?
я вбачаю в цьому скигленні намагання банкстерів загнати державу в боргову яму і взяти управлінські процеси в свої руки. небезпечна штука.
дисконт по євробондам на 2026 рік наразі 15% від номіналу в євро. тобто можно зробити х6, якщо вірите що дефолт вас не зачепить.
а гривневі папери це розводняк інсайдерів. ставку грнОВДП краще знизити до 0,5%, і знищити піраміду як фактор ризику. хай роблять з гривнею що хочуть.
ручне керування, це значить добре,
а ринкові методи формування, це "скіглити",
Азіров, перелогінтеся
при ринкових методах курс вже був би за 100
і мінус половина банків
а так НБУ стелить соломку зомбі-економіці, і засовує мохнату лапу у резерви
був фіксований 29, а став фіксований 36. тільки от купити по такій ціні все-одно не можна буде.
а деполюди благають: підвищіть нам % на депо\овдп
та підвищать, уже наче і погодились, яка різниця скільки друкувати паперу?
Востаннє редагувалось Moneta
в Чет 21 лип, 2022 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Moneta
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