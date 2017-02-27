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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9698969997009701
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:00

  Zebra написав:Знаете почему курс гривны все еще не реалистичен? Потому что с полок АТБ еще не пропали европейские продукты. Испанские колбасы и хамоны, польские сыры, южноевропейские вина, все это в изобилии, в воюющей стране, и по адекватным ценам относительно довоенного уровня. Мы все еще на пути девала.

неверная причинно-следственная. У нас в принципе очень импортозависимая страна, а сделать продукт аналог стоит примерно столько же или дороже, чем в условной Польше, где еще и субсидии сх производителям ЕС насыпает.
просто потому что средства производства мы покупаем в той же Европе, но у нас деньги (кредит) намного дороже.
Так что выводы у вас так себе. При курсе 55 польские и украинские сыры, испанские и одесские вина будут стоить одинаково дорого и недоступно потребителю.
Раньше после девальвации как-то выравнивался доход через пару-тройку лет, во время войны резкая девальвация приведет к обнищанию, потому что нет инвестиций в основные средства.
Жаль, Зрадио пропал, он бы может доходчивей объяснил, на графиках Фибоначчи ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:06

  sequence написав: Жаль, Зрадио пропал, он бы может доходчивей объяснил, на графиках Фибоначчи ))

Якою треба бути моральною калікою, щоб ікону зробити з раша пропагандиста?
Якійсь шабаш безмозглої вати на гілці.
Ідіот на ідіоті, депілом поганяє]]]
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:11

  Zebra написав:Знаете почему курс гривны все еще не реалистичен? Потому что с полок АТБ еще не пропали европейские продукты. Испанские колбасы и хамоны, польские сыры, южноевропейские вина, все это в изобилии, в воюющей стране, и по адекватным ценам относительно довоенного уровня. Мы все еще на пути девала.


Не нужно завидовать людям, которые могут себе позволить в войну дорогие импортные продукты. Они не против рыночного курса и готовы будут заплатить столько, сколько скажут. Изобилие - это нормально, если кому не нравятся европейские продукты на полках - велком в рашку с импортозамещением.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:17

  Bankua написав:Предлагаю печатать долары

нужно огласить войну США,а потом капитулировать
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:27

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............21.07.2022...........22.07.2022
дата розрахунку.............20.07.2022............21.07.2022
Євро................................29,8064.................37,2689
Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован на новом уровне
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0191 (вчера 1.0189).

Индекс доллара DXY в 15-00 107.11 (вчера 106.98)
Изменение незначительно. Можно говорить о временной стабильности.

В обсуждении нового курса уже отметились все, но и я не могу пройти мимо.
Слишком много было сегодня обвинений в адрес НБУ по поводу вчерашнего опровержения. Договорились даже до того, что НБУ сам не знает, что он собирается делать. Все эти обвинения - следствие невнимательности. Вчера появились "новости" о намерении НБУ отменить фиксированный курс. НБУ это опроверг, причем был абсолютно честен. Фиксированный курс не отменен, а только скорректировано его значение.

Своевременность и правильность величины я обсуждать не буду, поскольку не владею достаточным объемом информации. Можно только попытаться оценить последствия. Большого сокращения импорта, скорее всего, не последует, поскольку почти без всего мы не можем обойтись. Основным следствием станет увеличение объема изымаемой при валютных интервенциях из оборота гривны. Это позволит больше эмитировать в пользу правительства, запуская деньги по малому кругу. Не исключено и общее сокращение денежной массы, которое можно назвать желательным при сокращении экономики.

Теперь о шкурном.
Разрешение продавать на депозит в некоторой степени может снизить спрос на физическую бумагу, но полностью дисбалансы не устранит. Я не знаю, как сейчас организованы поставки свежей валюты и есть ли они вообще, но логистические проблемы точно есть, и на наличном курсе не сказаться они не могут. Поэтому я ожидаю, что курс наличного рынка вырастет пропорционально официальному. Эту разницу не сможет ликвидировать даже полное отпускание безналичного курса в свободное плавание.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:28

  asti написав:Не пойму, почему доллар попер?
Ну, подняли оф курс до рыночного уровня... и что??!

Справді. Курс все одно фіксований, дербанили по 29 від чорного до 37, тепер будуть 36+ від чорного 44. Що це змінює?
Якби подібні дії встановлення курсу в 36,6 утряс би ЧР у 37, то була б стабілізація, а так яйця ті ж самі та видимість величезної напруги розуму протягом 6 місяців від НБУ.
Нагріватимуть далі.
копейка
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  #<1 ... 9698969997009701
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