Додано: Чет 21 лип, 2022 14:27

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............21.07.2022...........22.07.2022

дата розрахунку.............20.07.2022............21.07.2022

Євро................................29,8064.................37,2689

Долар США.....................36,5686.................36,5686...зафиксирован на новом уровне

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0191 (вчера 1.0189).



Индекс доллара DXY в 15-00 107.11 (вчера 106.98)

Изменение незначительно. Можно говорить о временной стабильности.



В обсуждении нового курса уже отметились все, но и я не могу пройти мимо.

Слишком много было сегодня обвинений в адрес НБУ по поводу вчерашнего опровержения. Договорились даже до того, что НБУ сам не знает, что он собирается делать. Все эти обвинения - следствие невнимательности. Вчера появились "новости" о намерении НБУ отменить фиксированный курс. НБУ это опроверг, причем был абсолютно честен. Фиксированный курс не отменен, а только скорректировано его значение.



Своевременность и правильность величины я обсуждать не буду, поскольку не владею достаточным объемом информации. Можно только попытаться оценить последствия. Большого сокращения импорта, скорее всего, не последует, поскольку почти без всего мы не можем обойтись. Основным следствием станет увеличение объема изымаемой при валютных интервенциях из оборота гривны. Это позволит больше эмитировать в пользу правительства, запуская деньги по малому кругу. Не исключено и общее сокращение денежной массы, которое можно назвать желательным при сокращении экономики.



Теперь о шкурном.

Разрешение продавать на депозит в некоторой степени может снизить спрос на физическую бумагу, но полностью дисбалансы не устранит. Я не знаю, как сейчас организованы поставки свежей валюты и есть ли они вообще, но логистические проблемы точно есть, и на наличном курсе не сказаться они не могут. Поэтому я ожидаю, что курс наличного рынка вырастет пропорционально официальному. Эту разницу не сможет ликвидировать даже полное отпускание безналичного курса в свободное плавание.