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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лип, 2022 14:51
копейка написав:
Якби подібні дії встановлення курсу в 36,6 утряс би ЧР у 37, то була б стабілізація, а так яйця ті ж самі та видимість величезної напруги розуму протягом 6 місяців від НБУ.
Нагріватимуть далі.
Отож! Страшно представить, сколько сейчас людей отдаст гривен за доллар по 40)))
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Andrey2512
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Додано: Чет 21 лип, 2022 14:54
Realist написав:
Подивимось, що буде на наступному тижні. Особисто вважаю, що готівковий не відірветься від офіційного більше ніж на гривню до початку осені.
Запишемо для історії, та подивимося, чи так відпрацьовує логіка в наших реаліях.
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копейка
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Додано: Чет 21 лип, 2022 14:57
fler написав: sequence написав:
Жаль, Зрадио пропал, он бы может доходчивей объяснил, на графиках Фибоначчи ))
Спробую пояснити без Зрадио та Фібоначі. Новини з США.
У США другий квартал поспіль від'ємне значення ВВП (1кв = -1,6%; 2кв= -2,1%). Це означає неминуче настання рецесії. Поточна інфляція 8,8% є високим показником для США (нормально для них - це до 5%). Інфляція вбиває капітал та заощадження, які є головною основою для розвитку. Тому 27 липня ФРС збирається підвищити ставку на 0,5-0,75%, щоб боротися з інфляцією.
Вчіть економ теорію - інфляція це двигун економіки. Тому що в умовах здорожчання товарів і дешевих кредитів це спонукає виробників розвивати виробництва і створювати нові робочі місця.
Смерть для економіки це дефляція.
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xio13
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:00
alexander_ua написав: konstantin kirovograd написав:
Доллар,евро,юань,недвига,крипта,соль,спички-какой алгоритм
Мука, сахар, крупы, масло
ЗЫ: И цистерна топлива
тогда уже АК-74. А "мука, сахар, крупы, масло" перепадут абсолютно бесплатно в виде военного пайка или трофея
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sequence
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:05
Zebra написав:
Знаете почему курс гривны все еще не реалистичен? Потому что с полок АТБ еще не пропали европейские продукты. Испанские колбасы и хамоны, польские сыры, южноевропейские вина, все это в изобилии, в воюющей стране, и по адекватным ценам относительно довоенного уровня. Мы все еще на пути девала.
А що каже індекс банана?
Зебра колись писав 1кг = $1 як орієнтир.
з.і.
бачу що не відповість сьогодні
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 21 лип, 2022 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:07
Moneta написав: flyman написав: Moneta написав:
не розумію я це скиглення про нериночну ставку по ОВДП
яка різниця яка ставка, якщо оплату по ним друкують?
я вбачаю в цьому скигленні намагання банкстерів загнати державу в боргову яму і взяти управлінські процеси в свої руки. небезпечна штука.
дисконт по євробондам на 2026 рік наразі 15% від номіналу в євро. тобто можно зробити х6, якщо вірите що дефолт вас не зачепить.
а гривневі папери це розводняк інсайдерів. ставку грнОВДП краще знизити до 0,5%, і знищити піраміду як фактор ризику. хай роблять з гривнею що хочуть.
ручне керування, це значить добре,
а ринкові методи формування, це "скіглити",
Азіров, перелогінтеся
при ринкових методах курс вже був би за 100
і мінус половина банків
а так НБУ стелить соломку зомбі-економіці, і засовує мохнату лапу у резерви
був фіксований 29, а став фіксований 36. тільки от купити по такій ціні все-одно не можна буде.
а деполюди благають: підвищіть нам % на депо\овдп
та підвищать, уже наче і погодились, яка різниця скільки друкувати паперу?
Чому 100 а не 100500?
Ринковий не значить вільний, без впливу регулятора.
Може вам сподобалася фіксована ціна на паливо. Результат же очікуваний був.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 21 лип, 2022 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:07
xio13 написав:
..
Вчіть економ теорію - інфляція це двигун економіки.
да, в Веймарской республике 1919-33 г/г, Зимбабве и весь пост-СССР 90-х годов инфляция серьезно двигала экономику, - росла как на дрожжах, вместе с мешками купюр.
В США 1970х годов тоже не было заметно положительное влияние инфляции (стагфляции) на экономику.
Ну да ладно, это оффтоп, каюсь
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:08
flyman написав:
Зебра колись писав 1кг = $1 як орієнтир.
бананы по курсу НБУ ж покупают ))
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:10
Slon_Nosov написав:
а я спрашивал за курс доллара пару дней назад, все молчали...
полько подкалывали.
сегодя утром была возможность впрыгнуть в последний вагон по 37,1 грн, а вчера по 36.7 грн... но вчера был бильярд.
Теперь можно играть в карманный бильярд.
Никак пианист конечно, но...
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:11
fler написав: sequence написав:
Жаль, Зрадио пропал, он бы может доходчивей объяснил, на графиках Фибоначчи ))
Спробую пояснити без Зрадио та Фібоначі. Новини з США.
У США другий квартал поспіль від'ємне значення ВВП (1кв = -1,6%; 2кв= -2,1%). Це означає неминуче настання рецесії. Поточна інфляція 8,8% є високим показником для США (нормально для них - це до 5%). Інфляція вбиває капітал та заощадження, які є головною основою для розвитку. Тому 27 липня ФРС збирається підвищити ставку на 0,5-0,75%, щоб боротися з інфляцією.
То євра знову на паритет, а крипта шукати нове дно
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ЛОБ
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