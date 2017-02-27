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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лип, 2022 15:12
Игорь Алексеевич написав:
В первые дни всегда паника.
Откатимся еще к отметке 36.00 - 36.50, но на несколько дней.
Потом ракетой, 38, 40, 45 и т.д.
При таком офе, откатимся на 36?
Для своих уже откатывались, вчера на пол дня.
Востаннє редагувалось копейка
в Чет 21 лип, 2022 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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копейка
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:12
Slon_Nosov написав:
а я спрашивал за курс доллара пару дней назад, все молчали... полько подкалывали.
сегодя утром была возможность впрыгнуть в последний вагон по 37,1 грн, а вчера по 36.7 грн... но вчера был бильярд.
Обидно, конечно( Сам такой же(( А все только намекали, что что-то да случится
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Andrey2512
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:12
konstantin kirovograd написав: fler написав: sequence написав:
Жаль, Зрадио пропал, он бы может доходчивей объяснил, на графиках Фибоначчи ))
Спробую пояснити без Зрадио та Фібоначі.
У США другий квартал поспіль від'ємне значення ВВП (1кв = -1,6%; 2кв= -2,1%). Це означає неминуче настання рецесії. Поточна інфляція 8,8% є високим показником для США (нормально - це до 5%). Інфляція вбиває капітал та заощадження, які є головною основою для розвитку. Тому 27 липня ФРС збирається підвищити ставку на 0,5-0,75%, щоб боротися з інфляцією.
мы на грани грандиозного кризиса(шухера).
как лучше себя повести в этой ситуации если есть какие-то активы а не ты нещеброт с 10000 грн на кредитной карте.
Доллар,евро,юань,недвига,крипта,соль,спички-какой алгоритм
тушонка, консерви, макарони, олія, борошно ...
газ, вуголь, дерево, земля, електроенргія ... в Україні все є
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flyman
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2
Додано: Чет 21 лип, 2022 15:14
Andrey2512 написав: flyman написав:
Зебра колись писав 1кг = $1 як орієнтир.
бананы по курсу НБУ ж покупают ))
вони критичний імпорт?
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flyman
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2
Додано: Чет 21 лип, 2022 15:16
хороший способ отъема напечатанных денег. то же сделали и с криптой. вот так и создается равновесия валютного рынка.
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presto
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:18
xio13 написав: fler написав:
Спробую пояснити без Зрадио та Фібоначі. Новини з США.
У США другий квартал поспіль від'ємне значення ВВП (1кв = -1,6%; 2кв= -2,1%). Це означає неминуче настання рецесії. Поточна інфляція 8,8% є високим показником для США (нормально для них - це до 5%). Інфляція вбиває капітал та заощадження, які є головною основою для розвитку. Тому 27 липня ФРС збирається підвищити ставку на 0,5-0,75%, щоб боротися з інфляцією.
Вчіть економ теорію - інфляція це двигун економіки. Тому що в умовах здорожчання товарів і дешевих кредитів це спонукає виробників розвивати виробництва і створювати нові робочі місця.
Смерть для економіки це дефляція.
Якщо ви дійсно профі в економіці, то ви маєте знати, що:
1) не інфляцією єдиною живе економіка (якби ж було все так просто);
2) економіка США та економіка України живуть і розвиваються за принципово різними економічними
законами.
Крім того, друк нацвалюти в США не розганятиме інфляцію в США так само, як друк нацвалюти в Україні. Здогадуєтесь чому?
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fler
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:22
BenDover написав:
Президент нам однажды говорил: "Желаю всем 36,6".
Видимо тогда это он о курсе доллара имел ввиду.
Не виключено, що невдовзі за щастя буде такий курс.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:23
Чтобы понять, что будет происходить дальше можно посмотреть на то, что изменилось условие снятия с карт украинских банков за границей с 50,000 гривен в месяц до 12,500 гривен в неделю. Кажется 12,500 х 4 = 50,000 те же что в лоб что по лбу. Но нет. Это уменьшает количество челноков в кедах, которые снимали бы валюту с гривневых карт там, шнуровали кеды и везли менять наличные в обменники в Украине по более выгодному курсу, чтобы в этот же день снова положить их на карту и шнуровать кеды в обратном направлении.
Лимит 12,500 гривен в неделю делает забег в кедах нерентабельным. Можно вроде-бы снимать каждую неделю и собирать, чтобы поехать и провернуть это дело с большим профитом, но видимо окно возможности будет приоткрыто ненадолго.
Из этого можно предположить, что видимо и правда планируется, что опять будет разный курс и наличные будут в приоритете (что вроде-бы и так было как-бы прогнозировано).
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BenDover
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1
Додано: Чет 21 лип, 2022 15:24
flyman
Я так понимаю, что у нас любой товар критический. Смотря кто его покупает.
Я думаю, что Эпицентр тот же, явно всё завозил по выгодному курсу ))
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Andrey2512
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:27
BenDover написав:
Чтобы понять, что будет происходить дальше можно посмотреть на то, что изменилось условие снятия с карт украинских банков за границей с 50,000 гривен в месяц до 12,500 гривен в неделю. Кажется 12,500 х 4 = 50,000 те же что в лоб что по лбу. Но нет. Это уменьшает количество челноков в кедах, которые снимали бы валюту с гривневых карт там, шнуровали кеды и везли менять наличные в обменники в Украине по более выгодному курсу, чтобы в этот же день снова положить их на карту и шнуровать кеды в обратном направлении.
Лимит 12,500 гривен в неделю делает забег в кедах нерентабельным. Можно вроде-бы снимать каждую неделю и собирать, чтобы поехать и провернуть это дело с большим профитом, но видимо окно возможности будет приоткрыто ненадолго.
Из этого можно предположить, что видимо и правда планируется, что опять будет разный курс и наличные будут в приоритете (что вроде-бы и так было как-бы прогнозировано).
Если сжимается профит от забега - то расширяется коридор между курсом карточным и наличным.
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alfredhaos
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