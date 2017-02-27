Додано: Чет 21 лип, 2022 15:23

Чтобы понять, что будет происходить дальше можно посмотреть на то, что изменилось условие снятия с карт украинских банков за границей с 50,000 гривен в месяц до 12,500 гривен в неделю. Кажется 12,500 х 4 = 50,000 те же что в лоб что по лбу. Но нет. Это уменьшает количество челноков в кедах, которые снимали бы валюту с гривневых карт там, шнуровали кеды и везли менять наличные в обменники в Украине по более выгодному курсу, чтобы в этот же день снова положить их на карту и шнуровать кеды в обратном направлении.



Лимит 12,500 гривен в неделю делает забег в кедах нерентабельным. Можно вроде-бы снимать каждую неделю и собирать, чтобы поехать и провернуть это дело с большим профитом, но видимо окно возможности будет приоткрыто ненадолго.



Из этого можно предположить, что видимо и правда планируется, что опять будет разный курс и наличные будут в приоритете (что вроде-бы и так было как-бы прогнозировано).