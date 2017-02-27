RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9701970297039704
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:27

  Andrey2512 написав:
Я так понимаю, что у нас любой товар критический. ..

месяц назад все ограничения по товарам сняли, оставили только ограничения на вывод валюты за услуги.
sequence
 
Повідомлень: 6705
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1986 раз.
Подякували: 1816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну банани курс тримають за НБУ - 37 грн за кг:
https://shop.silpo.ua/product/banan-32485
Arbitr
 
Повідомлень: 166
З нами з: 07.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:34

  Andrey2512 написав:flyman

Я так понимаю, что у нас любой товар критический. Смотря кто его покупает.

Я думаю, что Эпицентр тот же, явно всё завозил по выгодному курсу ))

думаю схема - много_ходов_очка така:
вихід із ОВДП -> покупка "критичного імпорту" (бананів) ПА29 -> продаж аборигенам якби куплено ПА40 -> $ -> profit

ймовірно, хто нада, уже з папіру ОВДП вийшов, курс можна спускати без гальм
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29237
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2515 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:51

  BIGor написав:
  somilitark написав:А НБУ молодець, у нього є яйкі, я гадав що так радикально не підвіщать оф.курс.
Все нормально, все буде добре.
Ліквідували частину експортерів та ІТ-шників, зробили схему з картковими туристами, зробили купу обмежень для пересічних - це молодець?

Проблема ще в тому, якщо хто перейшов на Revolt, Payoneer, Wise, крипту, то вже назад вертатися не буде. Так само хто виїхав та вивіз офіси в інші юрисдикції.

От маємо, що маємо
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29237
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2515 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:54

Запорожье
USD/UAH 38.1/38.5
EUR/UAH 38.5/39.2
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7626
З нами з: 20.11.08
Подякував: 134 раз.
Подякували: 2142 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9701970297039704
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3093, 3094, 3095
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30940 32972669
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 14:53
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 160, 161, 162
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1615 11280606
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 09:39
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22533064
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.