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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лип, 2022 15:27
Andrey2512 написав:
Я так понимаю, что у нас любой товар критический. ..
месяц назад все ограничения по товарам сняли, оставили только ограничения на вывод валюты за услуги.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:32
Ну банани курс тримають за НБУ - 37 грн за кг:https://shop.silpo.ua/product/banan-32485
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:34
Andrey2512 написав:flyman
Я так понимаю, что у нас любой товар критический. Смотря кто его покупает.
Я думаю, что Эпицентр тот же, явно всё завозил по выгодному курсу ))
думаю схема - много_ходов_очка така:
вихід із ОВДП -> покупка "критичного імпорту" (бананів) ПА29 -> продаж аборигенам якби куплено ПА40 -> $ -> profit
ймовірно, хто нада, уже з папіру ОВДП вийшов, курс можна спускати без гальм
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Додано: Чет 21 лип, 2022 15:51
BIGor написав: somilitark написав:
А НБУ молодець, у нього є яйкі, я гадав що так радикально не підвіщать оф.курс.
Все нормально, все буде добре.
Ліквідували частину експортерів та ІТ-шників, зробили схему з картковими туристами, зробили купу обмежень для пересічних - це молодець?
Проблема ще в тому, якщо хто перейшов на Revolt, Payoneer, Wise, крипту, то вже назад вертатися не буде. Так само хто виїхав та вивіз офіси в інші юрисдикції.
От маємо, що маємо
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2
Додано: Чет 21 лип, 2022 15:54
Запорожье
USD/UAH 38.1/38.5
EUR/UAH 38.5/39.2
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ЛОБ
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