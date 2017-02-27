BenDover написав:Чтобы понять, что будет происходить дальше можно посмотреть на то, что изменилось условие снятия с карт украинских банков за границей с 50,000 гривен в месяц до 12,500 гривен в неделю. Кажется 12,500 х 4 = 50,000 те же что в лоб что по лбу. Но нет. Это уменьшает количество челноков в кедах, которые снимали бы валюту с гривневых карт там, шнуровали кеды и везли менять наличные в обменники в Украине по более выгодному курсу, чтобы в этот же день снова положить их на карту и шнуровать кеды в обратном направлении.
Лимит 12,500 гривен в неделю делает забег в кедах нерентабельным. Можно вроде-бы снимать каждую неделю и собирать, чтобы поехать и провернуть это дело с большим профитом, но видимо окно возможности будет приоткрыто ненадолго.
Из этого можно предположить, что видимо и правда планируется, что опять будет разный курс и наличные будут в приоритете (что вроде-бы и так было как-бы прогнозировано).
когда НБУ наконец-то победит карточных туристов, валюта останется только на фотографиях в интернете.
Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки. Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.
alexander_ua написав:Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки. Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.
раніше звинувачували пенсіонерів, тепер карткових туристів... з таким населення завжди можна можна знайти крайніх та посіяти смуту серед звичайного населення, поки потрібні люди рублять бабло...
Востаннє редагувалось bamper в Чет 21 лип, 2022 17:23, всього редагувалось 1 раз.