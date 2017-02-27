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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9702970397049705>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:27

  Andrey2512 написав:
Я так понимаю, что у нас любой товар критический. ..

месяц назад все ограничения по товарам сняли, оставили только ограничения на вывод валюты за услуги.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну банани курс тримають за НБУ - 37 грн за кг:
https://shop.silpo.ua/product/banan-32485
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:34

  Andrey2512 написав:flyman

Я так понимаю, что у нас любой товар критический. Смотря кто его покупает.

Я думаю, что Эпицентр тот же, явно всё завозил по выгодному курсу ))

думаю схема - много_ходов_очка така:
вихід із ОВДП -> покупка "критичного імпорту" (бананів) ПА29 -> продаж аборигенам якби куплено ПА40 -> $ -> profit

ймовірно, хто нада, уже з папіру ОВДП вийшов, курс можна спускати без гальм
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:51

  BIGor написав:
  somilitark написав:А НБУ молодець, у нього є яйкі, я гадав що так радикально не підвіщать оф.курс.
Все нормально, все буде добре.
Ліквідували частину експортерів та ІТ-шників, зробили схему з картковими туристами, зробили купу обмежень для пересічних - це молодець?

Проблема ще в тому, якщо хто перейшов на Revolt, Payoneer, Wise, крипту, то вже назад вертатися не буде. Так само хто виїхав та вивіз офіси в інші юрисдикції.

От маємо, що маємо
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:54

Запорожье
USD/UAH 38.1/38.5
EUR/UAH 38.5/39.2
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 16:52

  BenDover написав:Чтобы понять, что будет происходить дальше можно посмотреть на то, что изменилось условие снятия с карт украинских банков за границей с 50,000 гривен в месяц до 12,500 гривен в неделю. Кажется 12,500 х 4 = 50,000 те же что в лоб что по лбу. Но нет. Это уменьшает количество челноков в кедах, которые снимали бы валюту с гривневых карт там, шнуровали кеды и везли менять наличные в обменники в Украине по более выгодному курсу, чтобы в этот же день снова положить их на карту и шнуровать кеды в обратном направлении.

Лимит 12,500 гривен в неделю делает забег в кедах нерентабельным. Можно вроде-бы снимать каждую неделю и собирать, чтобы поехать и провернуть это дело с большим профитом, но видимо окно возможности будет приоткрыто ненадолго.

Из этого можно предположить, что видимо и правда планируется, что опять будет разный курс и наличные будут в приоритете (что вроде-бы и так было как-бы прогнозировано).


когда НБУ наконец-то победит карточных туристов, валюта останется только на фотографиях в интернете.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 16:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев, в обед было 39.5/37.7
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:07

Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки.
Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:08

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 25%
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... a-rivni-25
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:23

  alexander_ua написав:Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки.
Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.

раніше звинувачували пенсіонерів, тепер карткових туристів...
з таким населення завжди можна можна знайти крайніх та посіяти смуту серед звичайного населення, поки потрібні люди рублять бабло...
Востаннє редагувалось bamper в Чет 21 лип, 2022 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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