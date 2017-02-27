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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лип, 2022 17:23
alexander_ua написав:
Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки.
Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.
туристы, это проблема которую сам НБУ и создал.
сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе.
если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности.
а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 17:48
Moneta написав: alexander_ua написав:
Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки.
Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.
туристы, это проблема которую сам НБУ и создал.
сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе.
если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности.
а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.
Фіксований 29 був для своїх, що ще не вийшли з овгз.
Ну а тепер є на кого валити - туристи.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 17:49
Moneta написав: alexander_ua написав:
Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки.
Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.
туристы, это проблема которую сам НБУ и создал.
сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе.
если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности.
а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.
Випустити нарешті мужиків, хай пашуть в Польщах з Чехіями, буде 12 ярдів приходу зеленим/фіолетовим кешом.
Мільонна армія, куди далі?
Хто буде годувати її, а також голодних чинуш? Може Спартц?
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flyman
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Додано: Чет 21 лип, 2022 17:58
@sternenko:
"НБУ: Встановлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн з усіх рахунків клієнта у банку, відкритих у національній валюті.
Оце топ, дуже допоможе купити партію коптерів. Зможемо взяти аж один замість 50+"
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zerocool
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Додано: Чет 21 лип, 2022 18:03
flyman написав: Zebra написав:
Знаете почему курс гривны все еще не реалистичен? Потому что с полок АТБ еще не пропали европейские продукты. Испанские колбасы и хамоны, польские сыры, южноевропейские вина, все это в изобилии, в воюющей стране, и по адекватным ценам относительно довоенного уровня. Мы все еще на пути девала.
А що каже індекс банана?
Зебра колись писав 1кг = $1 як орієнтир.
з.і.
бачу що не відповість сьогодні
Налітай Львів.
Біля обіду деякі обміни на продаж 41+ виставили. Недавно поглянув то вже до +-38,5 опустили.
Аж цікаво де буде оптимальна для всіх зупинка (+-37 чи 39) за тиждень і куди подальший рух готівкового ринку...
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ST_11
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Додано: Чет 21 лип, 2022 18:12
ST_11 написав: flyman написав: Zebra написав:
Знаете почему курс гривны все еще не реалистичен? Потому что с полок АТБ еще не пропали европейские продукты. Испанские колбасы и хамоны, польские сыры, южноевропейские вина, все это в изобилии, в воюющей стране, и по адекватным ценам относительно довоенного уровня. Мы все еще на пути девала.
А що каже індекс банана?
Зебра колись писав 1кг = $1 як орієнтир.
з.і.
бачу що не відповість сьогодні
Налітай Львів.
Біля обіду деякі обміни на продаж 41+ виставили. Недавно поглянув то вже до +-38,5 опустили.
Аж цікаво де буде оптимальна для всіх зупинка (+-37 чи 39) за тиждень і куди подальший рух готівкового ринку...
Тягни-штовхай до наступного рівня ПА55 (або 65 = 29 + 36)
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 21 лип, 2022 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 18:16
zerocool написав:
@sternenko:
"НБУ: Встановлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн з усіх рахунків клієнта у банку, відкритих у національній валюті.
Оце топ, дуже допоможе купити партію коптерів. Зможемо взяти аж один замість 50+"
Для настоящих волонтёров: лимит 400к. Сегодня сказал Кирилл Шевченко на прессухе.
И что мешает Стерненку и кому угодно оформить ФОП или юрлицо и возить сколько хочешь и по НБУ-курсу?
Да и у нас есть МО и лендлиз
Знаем мы этих "карточных волонтёров". Они ещё Бинанс любят, по странному совпадению.
Ото лишь бы зраду нагонять, и чёрный кеш "волонтёрить" с криптой
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Додано: Чет 21 лип, 2022 18:28
Будет 45, но осенью.
Сейчас середина лета. Увидим 36,5.
Как там пишут - олени побегут сегодня, завтра и на выходные менять свои монеты.
Дальше начнётся откат, плюс откроется окошко через банки зюкать грн. на дол.
Вспомним 2014г, тогда и сороковка была, а потом откатились.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 18:32
У нас гор. воду отключают в городе, наверное навсегда.
Хотел купить вчера дол., а купил сегодня отцу водонагреватель.
И он рад и я выручил СПД
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 21 лип, 2022 18:32
Игорь Алексеевич написав:
Вспомним 2014г, тогда и сороковка была, а потом откатились.
Взагалі то у 2015 р. був такий деньок на готівкому.
Аналогія сумна з 2014 - значить все попереду. А подібного багато.
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