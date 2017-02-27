Да, від сьогодні НБУ здивував, то ж вважаю, що це предвісник нестабільності. Курс 36.93 грн, тоді картокові будут вищі, а готівковий мабуть ще більший. Чи то партнери не вчасно підвезли валюти, чи то не бажання зменшити витрати та перегляду бюджету. Але все це мені нагадує перший виток спіралі. Від сьогодні весь імпорт буде дорожчати на 25%, а в умовах кризи та безробітя платоспроможнісь більшості буде зменшуватись. Навіть підняття ціни на паливо збільшить вартість перевезення, що ще більше впливає на вартість кінцевого продукту. Де зупинимось поки не зрозуміло, але може до кінця літа ще +/- буде коливатись біля 40 грн. Теоретично, треба було шукати баланс між витратами та доходами. Але навіщо 37 курс на міжбанку? Краще вже тоді б відпустили його, і ринок би знайшов рівновагу. А так наче собака на привязі, тільки ціпок зірветься і контроль втрачено.
"НБУ: Встановлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн з усіх рахунків клієнта у банку, відкритих у національній валюті.
Оце топ, дуже допоможе купити партію коптерів. Зможемо взяти аж один замість 50+"
Для настоящих волонтёров: лимит 400к. Сегодня сказал Кирилл Шевченко на прессухе. И что мешает Стерненку и кому угодно оформить ФОП или юрлицо и возить сколько хочешь и по НБУ-курсу? Да и у нас есть МО и лендлиз
Знаем мы этих "карточных волонтёров". Они ещё Бинанс любят, по странному совпадению. Ото лишь бы зраду нагонять, и чёрный кеш "волонтёрить" с криптой
а мені було цікаво, як притула пройшов фінмон зі своїм 600М? ні, я розумію, що більшість пішла в крипту, але ж дехто й на моню слав?
alexander_ua написав:Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки. Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.
туристы, это проблема которую сам НБУ и создал. сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе. если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности. а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.
ЗВР для того і потрібен, щоб стримувати курс в пікові моменти. якби курс улетів, ЗВР би довелося витрачати на критичний імпорт. Яке зло буде меншим нхто наперед не знає.
alexander_ua написав:Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки. Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.
туристы, это проблема которую сам НБУ и создал. сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе. если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности. а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.
Фіксований 29 був для своїх, що ще не вийшли з овгз. Ну а тепер є на кого валити - туристи.
ну что вы склоняете эти ОВГЗ? никто не вышел из них за это время. не хватает вам цветной таблички, где все разжевано
alexander_ua написав:Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки. Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.
туристы, это проблема которую сам НБУ и создал. сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе. если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности. а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.
ЗВР для того і потрібен, щоб стримувати курс в пікові моменти. якби курс улетів, ЗВР би довелося витрачати на критичний імпорт. Яке зло буде меншим нхто наперед не знає.
ЗВР потрібно щоб дати час потрібним людям вийти з бумаги.
Moneta написав: туристы, это проблема которую сам НБУ и создал. сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе. если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности. а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.
ЗВР для того і потрібен, щоб стримувати курс в пікові моменти. якби курс улетів, ЗВР би довелося витрачати на критичний імпорт. Яке зло буде меншим нхто наперед не знає.
ЗВР потрібно щоб дати час потрібним людям вийти з бумаги.