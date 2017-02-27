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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9704970597069707>
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:36

Да, від сьогодні НБУ здивував, то ж вважаю, що це предвісник нестабільності. Курс 36.93 грн, тоді картокові будут вищі, а готівковий мабуть ще більший. Чи то партнери не вчасно підвезли валюти, чи то не бажання зменшити витрати та перегляду бюджету. Але все це мені нагадує перший виток спіралі. Від сьогодні весь імпорт буде дорожчати на 25%, а в умовах кризи та безробітя платоспроможнісь більшості буде зменшуватись. Навіть підняття ціни на паливо збільшить вартість перевезення, що ще більше впливає на вартість кінцевого продукту. Де зупинимось поки не зрозуміло, але може до кінця літа ще +/- буде коливатись біля 40 грн. Теоретично, треба було шукати баланс між витратами та доходами. Але навіщо 37 курс на міжбанку? Краще вже тоді б відпустили його, і ринок би знайшов рівновагу. А так наче собака на привязі, тільки ціпок зірветься і контроль втрачено.
r-tiger
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:38

  Вкладчик1234 написав:
  zerocool написав:@sternenko:

"НБУ: Встановлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн з усіх рахунків клієнта у банку, відкритих у національній валюті.

Оце топ, дуже допоможе купити партію коптерів. Зможемо взяти аж один замість 50+"

Для настоящих волонтёров: лимит 400к. Сегодня сказал Кирилл Шевченко на прессухе.
И что мешает Стерненку и кому угодно оформить ФОП или юрлицо и возить сколько хочешь и по НБУ-курсу?
Да и у нас есть МО и лендлиз

Знаем мы этих "карточных волонтёров". Они ещё Бинанс любят, по странному совпадению.
Ото лишь бы зраду нагонять, и чёрный кеш "волонтёрить" с криптой

а мені було цікаво, як притула пройшов фінмон зі своїм 600М? :lol:
ні, я розумію, що більшість пішла в крипту, але ж дехто й на моню слав?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:41

  Moneta написав:
  alexander_ua написав:Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки.
Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.


туристы, это проблема которую сам НБУ и создал.
сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе.
если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности.
а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.

ЗВР для того і потрібен, щоб стримувати курс в пікові моменти.
якби курс улетів, ЗВР би довелося витрачати на критичний імпорт.
Яке зло буде меншим нхто наперед не знає.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:48

  Niro написав:
  Moneta написав:
  alexander_ua написав:Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки.
Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.


туристы, это проблема которую сам НБУ и создал.
сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе.
если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности.
а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.

Фіксований 29 був для своїх, що ще не вийшли з овгз.
Ну а тепер є на кого валити - туристи.

ну что вы склоняете эти ОВГЗ? никто не вышел из них за это время.
не хватает вам цветной таблички, где все разжевано :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alexander_ua написав:Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки.

Хто вчора-позавчора знімав у розрахунку на нижчий курс, сьогодні-завтра добре попали при проводці.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:58

  ScaryBee написав:
  Moneta написав:
  alexander_ua написав:Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки.
Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.


туристы, это проблема которую сам НБУ и создал.
сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе.
если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности.
а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.

ЗВР для того і потрібен, щоб стримувати курс в пікові моменти.
якби курс улетів, ЗВР би довелося витрачати на критичний імпорт.
Яке зло буде меншим нхто наперед не знає.

ЗВР потрібно щоб дати час потрібним людям вийти з бумаги.
bamper
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:03

  bamper написав:
  ScaryBee написав:
  Moneta написав:
туристы, это проблема которую сам НБУ и создал.
сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе.
если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности.
а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.

ЗВР для того і потрібен, щоб стримувати курс в пікові моменти.
якби курс улетів, ЗВР би довелося витрачати на критичний імпорт.
Яке зло буде меншим нхто наперед не знає.

ЗВР потрібно щоб дати час потрібним людям вийти з бумаги.

тяжело без конспирологии...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Євро проти долара зміцнився після того, як Європейський центральний банк вперше за 11 років підвищив ключові процентні ставки на 50 базисних пунктів.

Так, одразу після оголошення рішення Центробанком євро зросло до 1,027 за долар. Згодом котирування ослабли, і на 18:30 за Києвом опустилися до 1,02 долара.

bamper
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:07

  Shaman написав:тяжело без конспирологии...

bamper
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:07

  Игорь Алексеевич написав:У нас гор. воду отключают в городе, наверное навсегда.

Наследие совка
Вкладчик1234
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