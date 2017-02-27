alexander_ua написав:Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки. Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.
туристы, это проблема которую сам НБУ и создал. сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе. если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности. а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.
ЗВР для того і потрібен, щоб стримувати курс в пікові моменти. якби курс улетів, ЗВР би довелося витрачати на критичний імпорт. Яке зло буде меншим нхто наперед не знає.
alexander_ua написав:Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки. Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.
туристы, это проблема которую сам НБУ и создал. сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе. если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности. а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.
Фіксований 29 був для своїх, що ще не вийшли з овгз. Ну а тепер є на кого валити - туристи.
ну что вы склоняете эти ОВГЗ? никто не вышел из них за это время. не хватает вам цветной таблички, где все разжевано
alexander_ua написав:Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки. Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.
туристы, это проблема которую сам НБУ и создал. сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе. если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности. а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.
ЗВР для того і потрібен, щоб стримувати курс в пікові моменти. якби курс улетів, ЗВР би довелося витрачати на критичний імпорт. Яке зло буде меншим нхто наперед не знає.
ЗВР потрібно щоб дати час потрібним людям вийти з бумаги.
Moneta написав: туристы, это проблема которую сам НБУ и создал. сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе. если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности. а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.
ЗВР для того і потрібен, щоб стримувати курс в пікові моменти. якби курс улетів, ЗВР би довелося витрачати на критичний імпорт. Яке зло буде меншим нхто наперед не знає.
ЗВР потрібно щоб дати час потрібним людям вийти з бумаги.
Shaman написав:не хватает вам цветной таблички, где все разжевано
Останній раз робив табличку ще 23.02. Якщо це зараз ще хоч якось актуально, можу робити раз на тиждень.
там почти ничего не меняется - только НБУ растет, как на дрожжах. и когда подняли ставку до 25% банки немного снизили портфель, скорей всего за счет тех, кто покупал ОВГЗ за рефинанс. нерезы плюс-минус на одном уровне