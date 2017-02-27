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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9704970597069707
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Підняти курс на 25% таке ж дебільне рішення, як тримати на місці пів року.
Треба виганяти з посад таких голів НБУ і їх помічників.
Remington
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:42

  Remington написав:Підняти курс на 25% таке ж дебільне рішення, як тримати на місці пів року.
Треба виганяти з посад таких голів НБУ і їх помічників.

Все за планом із дійної корови зробили дохлу, а тепер методом згущення роблять потрібним людям згущене молоко.
Для ефекту підняли градус але залишили технологію.
Ще раз НБУ це барига, вони настільки далеко у своєму світі, що давно забули для чого створені.
Востаннє редагувалось копейка в Чет 21 лип, 2022 19:48, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:46

  bamper написав:
  Shaman написав:тяжело без конспирологии...


потратил время, послушал.

схема может быть и возможна, но она настолько палевная...
опять же пакет документов под покупку валюты, а куда финмон смотрит...
а ВЭД еще надо закрывать поставками - в общем гемора выше крыши

когда дошли до реальных цифр - а там несчастные десятки млн дол - не тянет на супер схематоз. а потери бюджета 100 млрд грн - вообще взяты с полотка, в духе наших чиновников, так что лично у меня не вызывает доверие и все остальное...

странности с валютой были, просто нет понимания сколько реально уходило на покупку валюты за платежи/снятие с карт заграницей. я думаю все таки карточный туризм рулил - а это уже не централизованный схематоз
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:50

Как вам сегодняшний разогревчик?)

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:51

ставка 25%
огромные ограничения на валютные операции
офкурс почти 37
---------
и после всего этого курс налички 38 :shock:
а что будет если убрать снизить ставку и убрать ограничения
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:06

  konstantin kirovograd написав:ставка 25% огромные ограничения на валютные операции офкурс почти 37 --------- и после всего этого курс налички 38 а что будет если убрать снизить ставку и убрать ограничения

Судя по сегодняшнему импульсу роста +1.8,не особо удивлюсь 45-50 на следующей неделе)))

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:36

Так кто-то разобрался по какому курсу будут продавать валюту на депозиты ?
Evgeny
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  #<1 ... 9704970597069707
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