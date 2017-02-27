Підняти курс на 25% таке ж дебільне рішення, як тримати на місці пів року.
Треба виганяти з посад таких голів НБУ і їх помічників.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лип, 2022 19:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Підняти курс на 25% таке ж дебільне рішення, як тримати на місці пів року.
Треба виганяти з посад таких голів НБУ і їх помічників.
Додано: Чет 21 лип, 2022 19:42
Все за планом із дійної корови зробили дохлу, а тепер методом згущення роблять потрібним людям згущене молоко.
Для ефекту підняли градус але залишили технологію.
Ще раз НБУ це барига, вони настільки далеко у своєму світі, що давно забули для чого створені.
Востаннє редагувалось копейка в Чет 21 лип, 2022 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 лип, 2022 19:46
потратил время, послушал.
схема может быть и возможна, но она настолько палевная...
опять же пакет документов под покупку валюты, а куда финмон смотрит...
а ВЭД еще надо закрывать поставками - в общем гемора выше крыши
когда дошли до реальных цифр - а там несчастные десятки млн дол - не тянет на супер схематоз. а потери бюджета 100 млрд грн - вообще взяты с полотка, в духе наших чиновников, так что лично у меня не вызывает доверие и все остальное...
странности с валютой были, просто нет понимания сколько реально уходило на покупку валюты за платежи/снятие с карт заграницей. я думаю все таки карточный туризм рулил - а это уже не централизованный схематоз
Додано: Чет 21 лип, 2022 19:50
Как вам сегодняшний разогревчик?)
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 21 лип, 2022 19:51
ставка 25%
огромные ограничения на валютные операции
офкурс почти 37
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и после всего этого курс налички 38
а что будет если убрать снизить ставку и убрать ограничения
Додано: Чет 21 лип, 2022 20:06
Судя по сегодняшнему импульсу роста +1.8,не особо удивлюсь 45-50 на следующей неделе)))
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 21 лип, 2022 20:36
Так кто-то разобрался по какому курсу будут продавать валюту на депозиты ?
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