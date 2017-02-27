Додано: Чет 21 лип, 2022 21:39

Глупейшее решение НБУ. Все ФОП у нас ждали, когда курс сделают рыночным, чтобы не иметь потенциальных налоговых проблем в будущем и все делать по-белому, но по факту у нас из 50 ФОПов, только 2 решили перейти обратно с WISE на ФОП (и то, скорее всего потому что не увидели курсы в обменках). В итоге, вместо 150 тысяч потенциального валютного экспорта в месяц, получат 6. А сколько таких как мы? НБУ просто переставили планку, вместо того, чтобы ее отпустить, чем в итоге задрали курс налички вверх. Еще и открытым текстом сказали: ребята, реальный курс будет еще выше, но вы всегда можете зафиксироваться через 3х месячный депозит. "Аплодирую"Не зря сегодня Гороховский писал про Ахиллеса и Черепаху.