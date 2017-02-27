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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9704970597069707
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Підняти курс на 25% таке ж дебільне рішення, як тримати на місці пів року.
Треба виганяти з посад таких голів НБУ і їх помічників.
Remington
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:42

  Remington написав:Підняти курс на 25% таке ж дебільне рішення, як тримати на місці пів року.
Треба виганяти з посад таких голів НБУ і їх помічників.

Все за планом із дійної корови зробили дохлу, а тепер методом згущення роблять потрібним людям згущене молоко.
Для ефекту підняли градус але залишили технологію.
Ще раз НБУ це барига, вони настільки далеко у своєму світі, що давно забули для чого створені.
Востаннє редагувалось копейка в Чет 21 лип, 2022 19:48, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:46

  bamper написав:
  Shaman написав:тяжело без конспирологии...


потратил время, послушал.

схема может быть и возможна, но она настолько палевная...
опять же пакет документов под покупку валюты, а куда финмон смотрит...
а ВЭД еще надо закрывать поставками - в общем гемора выше крыши

когда дошли до реальных цифр - а там несчастные десятки млн дол - не тянет на супер схематоз. а потери бюджета 100 млрд грн - вообще взяты с полотка, в духе наших чиновников, так что лично у меня не вызывает доверие и все остальное...

странности с валютой были, просто нет понимания сколько реально уходило на покупку валюты за платежи/снятие с карт заграницей. я думаю все таки карточный туризм рулил - а это уже не централизованный схематоз
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:50

Как вам сегодняшний разогревчик?)

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kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 19:51

ставка 25%
огромные ограничения на валютные операции
офкурс почти 37
---------
и после всего этого курс налички 38 :shock:
а что будет если убрать снизить ставку и убрать ограничения
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:06

  konstantin kirovograd написав:ставка 25% огромные ограничения на валютные операции офкурс почти 37 --------- и после всего этого курс налички 38 а что будет если убрать снизить ставку и убрать ограничения

Судя по сегодняшнему импульсу роста +1.8,не особо удивлюсь 45-50 на следующей неделе)))

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:36

Так кто-то разобрался по какому курсу будут продавать валюту на депозиты ?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:44

  Evgeny написав:Так кто-то разобрался по какому курсу будут продавать валюту на депозиты ?

А разве банки в этом плане кто-то к чему-то обязывал? Может быть хоть отдельный курс, никак не связанный с остальными. Или никакой. Вон, Моня до сих пор говорит, что пополнение валютных депозитов гривной запрещено НБУ.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:39

Глупейшее решение НБУ. Все ФОП у нас ждали, когда курс сделают рыночным, чтобы не иметь потенциальных налоговых проблем в будущем и все делать по-белому, но по факту у нас из 50 ФОПов, только 2 решили перейти обратно с WISE на ФОП (и то, скорее всего потому что не увидели курсы в обменках). В итоге, вместо 150 тысяч потенциального валютного экспорта в месяц, получат 6. А сколько таких как мы? НБУ просто переставили планку, вместо того, чтобы ее отпустить, чем в итоге задрали курс налички вверх. Еще и открытым текстом сказали: ребята, реальный курс будет еще выше, но вы всегда можете зафиксироваться через 3х месячный депозит. "Аплодирую" :lol:

Не зря сегодня Гороховский писал про Ахиллеса и Черепаху.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  DjPavel написав:Еще и открытым текстом сказали: ребята, реальный курс будет еще выше, но вы всегда можете зафиксироваться через 3х месячный депозит.


Курс выше это полбеды, его рост понятен, учитывая накопившиеся (еще до войны) дисбалансы в экономике. Или для кого-то был секрет, что 1\3 бюджета в 19-20-21 годах ЗеКоманда тупо перекрывала внешними кредитами? Сюда еще добавить раскаленный печатный станок - и не нужно быть Ватсоном.

Хуже будет, если это заманивание на депозиты закончится конвертацией валютных вкладов. Похоже, что ликвидные резервы НБУ сильно меньше официальных, если так зажимать начали. Чем отдавать то их будут? :roll:
Moneta
 
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