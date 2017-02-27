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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:10
Moneta написав:
Хуже будет, если это заманивание на депозиты закончится конвертацией валютных вкладов
Так и будет. Очевидно и топорно так заманивать - совсем беспалевно.
Или кто то уже открыл?
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Andrey2512
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:11
Moneta написав: DjPavel написав:
Еще и открытым текстом сказали: ребята, реальный курс будет еще выше, но вы всегда можете зафиксироваться через 3х месячный депозит.
Курс выше это полбеды, его рост понятен, учитывая накопившиеся (еще до войны) дисбалансы в экономике. Или для кого-то был секрет, что 1\3 бюджета в 19-20-21 годах ЗеКоманда тупо перекрывала внешними кредитами? Сюда еще добавить раскаленный печатный станок - и не нужно быть Ватсоном.
Хуже будет, если это заманивание на депозиты закончится конвертацией валютных вкладов. Похоже, что ликвидные резервы НБУ сильно меньше официальных, если так зажимать начали. Чем отдавать то их будут?
На самом деле, судя по всему уже другого пути, кроме конвертации вкладов нет. Даже самый поверхностный расчёт обязательств перед вкладчикам по новому курсу, очень сильно меняет показатели и нормативы банков. Половина всех вкладов физ. лиц это валюта. И сегодня долг банков перед вкладчикам вырос + млрд. на сто эквивалента. Активы в системе, вообщем то, преимущественно в гривне(и во время ВП, их качество не становится лучше) Нокаут.
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qreaton
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:21
qreaton написав: Moneta написав: DjPavel написав:
Еще и открытым текстом сказали: ребята, реальный курс будет еще выше, но вы всегда можете зафиксироваться через 3х месячный депозит.
Курс выше это полбеды, его рост понятен, учитывая накопившиеся (еще до войны) дисбалансы в экономике. Или для кого-то был секрет, что 1\3 бюджета в 19-20-21 годах ЗеКоманда тупо перекрывала внешними кредитами? Сюда еще добавить раскаленный печатный станок - и не нужно быть Ватсоном.
Хуже будет, если это заманивание на депозиты закончится конвертацией валютных вкладов. Похоже, что ликвидные резервы НБУ сильно меньше официальных, если так зажимать начали. Чем отдавать то их будут?
На самом деле, судя по всему уже другого пути, кроме конвертации вкладов нет. Даже самый поверхностный расчёт обязательств перед вкладчикам по новому курсу, очень сильно меняет показатели и нормативы банков. Половина всех вкладов физ. лиц это валюта. И сегодня долг банков перед вкладчикам вырос + млрд. на сто эквивалента. Активы в системе, вообщем то, преимущественно в гривне(и во время ВП, их качество не становится лучше) Нокаут.
Допускаю в качестве следующего шага. Такие шаги - ставка 25%, потом курс на 25%.Потом конвертация.
Но скорее вначале будет обязательная продажа валюты экспортерами.
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Чет 21 лип, 2022 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Навуходоносор
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:32
Навуходоносор написав: qreaton написав:
Moneta написав:[quote="5462201:DjPavel"]Еще и открытым текстом сказали: ребята, реальный курс будет еще выше, но вы всегда можете зафиксироваться через 3х месячный депозит.
Курс выше это полбеды, его рост понятен, учитывая накопившиеся (еще до войны) дисбалансы в экономике. Или для кого-то был секрет, что 1\3 бюджета в 19-20-21 годах ЗеКоманда тупо перекрывала внешними кредитами? Сюда еще добавить раскаленный печатный станок - и не нужно быть Ватсоном.
Хуже будет, если это заманивание на депозиты закончится конвертацией валютных вкладов. Похоже, что ликвидные резервы НБУ сильно меньше официальных, если так зажимать начали. Чем отдавать то их будут?
На самом деле, судя по всему уже другого пути, кроме конвертации вкладов нет. Даже самый поверхностный расчёт обязательств перед вкладчикам по новому курсу, очень сильно меняет показатели и нормативы банков. Половина всех вкладов физ. лиц это валюта. И сегодня долг банков перед вкладчикам вырос + млрд. на сто эквивалента. Активы в системе, вообщем то, преимущественно в гривне(и во время ВП, их качество не становится лучше) Нокаут.
Допускаю в качестве следующего шага. Такие шаги - ставка 25%, потом курс на 25%.
Но скорее вначале будет обязательная продажа валюты экспортерами.[/quote]А кому вводить обязательную продажу? Металлургия остановилась. В Кривом Роге, тишина уже больше месяца, все стоит. ГОКи, впервые в истории не добывают. Концентратом забиты склады. В Никополь прилёты, дважды за ночь. Сильно пострадали там. А это ключевой поставщик феросплавов, да и Центросталь там, и др. С/х, крупные зернотрейдеры ушли с рынка. Эта мера сегодня бесполезна.
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qreaton
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:39
Сх экспорт должен начаться, что-то там подписали. По факту керманычи смогут предъявить зернотрейдерам - мы вам экспорт морем, вы нам-...
Война, знаете ли.
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Навуходоносор
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:46
Навуходоносор написав:
Сх экспорт должен начаться, что-то там подписали. По факту керманычи смогут предъявить зернотрейдерам - мы вам экспорт морем, вы нам-...
Война, знаете ли.
ризикувати вартістю багатомільйонних кораблів, які ніхто не застрахує поки не буде 100% гарантій що в них не прилетить, заради того щоб перевезти пшеницю вартість якої падає з березня і зараз знаходиться на довоєнному рівні?
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bamper
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