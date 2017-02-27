Просвітлюйтеся мудрими книгами.
Класична економічна теорія виділяє п'ять функцій грошей:
- міри вартості;
- засобу обігу;
- засобу платежу;
- засобу нагромадження і утворення скарбів;
- світових грошей.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 02:51
Просвітлюйтеся мудрими книгами.
Класична економічна теорія виділяє п'ять функцій грошей:
- міри вартості;
- засобу обігу;
- засобу платежу;
- засобу нагромадження і утворення скарбів;
- світових грошей.
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