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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9706970797089709
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 02:51

  moveton написав:А я думал, что любые деньги - это "купон обмена на товары" и не более того. Они такими специально придуманы.

Просвітлюйтеся мудрими книгами.
Класична економічна теорія виділяє п'ять функцій грошей:
- міри вартості;
- засобу обігу;
- засобу платежу;
- засобу нагромадження і утворення скарбів;
- світових грошей.
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