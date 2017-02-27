moveton написав:А я думал, что любые деньги - это "купон обмена на товары" и не более того. Они такими специально придуманы.
Просвітлюйтеся мудрими книгами. Класична економічна теорія виділяє п'ять функцій грошей: - міри вартості; - засобу обігу; - засобу платежу; - засобу нагромадження і утворення скарбів; - світових грошей.
Mirax написав:1,5 рубля за гривню. Ніколи гривня не була валютою. Купон для обміну на товари. Раніше хоч високими депоставками витягували з болота, а зараз валяється в багні. Як почали з купонів в 90-х, в такому дусі й продовжують. Може нам в Россію інтегруватися, поки не дограбували цю країну до ручки?
Бачите, Mirax. Зараз ми маємо можливість взнати справжню ціну патріотизму влади і корупції. Незабаром узнаємо справжню ціну відсутності соціальної політики, а трохи згодом - зневажливого ставлення до науки та знань. За все доводиться платити. Просто лаг великий
Zebra написав:Знаете почему курс гривны все еще не реалистичен? Потому что с полок АТБ еще не пропали европейские продукты. Испанские колбасы и хамоны, польские сыры, южноевропейские вина, все это в изобилии, в воюющей стране, и по адекватным ценам относительно довоенного уровня. Мы все еще на пути девала.
А що каже індекс банана? Зебра колись писав 1кг = $1 як орієнтир.
з.і. бачу що не відповість сьогодні
Налітай
Львів. Біля обіду деякі обміни на продаж 41+ виставили. Недавно поглянув то вже до +-38,5 опустили.
Аж цікаво де буде оптимальна для всіх зупинка (+-37 чи 39) за тиждень і куди подальший рух готівкового ринку...