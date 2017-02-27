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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9706970797089709
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 02:51

  moveton написав:А я думал, что любые деньги - это "купон обмена на товары" и не более того. Они такими специально придуманы.

Просвітлюйтеся мудрими книгами.
Класична економічна теорія виділяє п'ять функцій грошей:
- міри вартості;
- засобу обігу;
- засобу платежу;
- засобу нагромадження і утворення скарбів;
- світових грошей.
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 06:42

  alex_dvornichenko написав:беспалевно так вылезли с зрадой, акаунты которые в ветке не писали 100500 лет и давай писать "что всё пропало" )))

поток форумчан все растет,уже пару месяцев также беспалевно регятся чуть ли не сотнями в день всё "новые" и "новые" :lol:
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Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 22 лип, 2022 06:43, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 06:43

  Mirax написав:1,5 рубля за гривню. Ніколи гривня не була валютою. Купон для обміну на товари. Раніше хоч високими депоставками витягували з болота, а зараз валяється в багні. Як почали з купонів в 90-х, в такому дусі й продовжують. Може нам в Россію інтегруватися, поки не дограбували цю країну до ручки? :mrgreen:

Бачите, Mirax. Зараз ми маємо можливість взнати справжню ціну патріотизму влади і корупції. Незабаром узнаємо справжню ціну відсутності соціальної політики, а трохи згодом - зневажливого ставлення до науки та знань. За все доводиться платити. Просто лаг великий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:14

  ST_11 написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:Знаете почему курс гривны все еще не реалистичен? Потому что с полок АТБ еще не пропали европейские продукты. Испанские колбасы и хамоны, польские сыры, южноевропейские вина, все это в изобилии, в воюющей стране, и по адекватным ценам относительно довоенного уровня. Мы все еще на пути девала.

А що каже індекс банана?
Зебра колись писав 1кг = $1 як орієнтир.

з.і.
бачу що не відповість сьогодні


Налітай 8)
Зображення

Львів. Біля обіду деякі обміни на продаж 41+ виставили. Недавно поглянув то вже до +-38,5 опустили.

Аж цікаво де буде оптимальна для всіх зупинка (+-37 чи 39) за тиждень і куди подальший рух готівкового ринку... :roll:

В найбільшого ритейлера АТБ банан по 38,55. І це якби акційний. https://zakaz.atbmarket.com/product/911/29
Так що орієнтир працює :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:15

  alex_dvornichenko написав:беспалевно так вылезли с зрадой, акаунты которые в ветке не писали 100500 лет и давай писать "что всё пропало" )))

нищо не вично пид луной :mrgreen:
Шмуле
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