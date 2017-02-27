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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9707970897099710>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:14

  ST_11 написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:Знаете почему курс гривны все еще не реалистичен? Потому что с полок АТБ еще не пропали европейские продукты. Испанские колбасы и хамоны, польские сыры, южноевропейские вина, все это в изобилии, в воюющей стране, и по адекватным ценам относительно довоенного уровня. Мы все еще на пути девала.

А що каже індекс банана?
Зебра колись писав 1кг = $1 як орієнтир.

з.і.
бачу що не відповість сьогодні


Налітай 8)
Зображення

Львів. Біля обіду деякі обміни на продаж 41+ виставили. Недавно поглянув то вже до +-38,5 опустили.

Аж цікаво де буде оптимальна для всіх зупинка (+-37 чи 39) за тиждень і куди подальший рух готівкового ринку... :roll:

В найбільшого ритейлера АТБ банан по 38,55. І це якби акційний. https://zakaz.atbmarket.com/product/911/29
Так що орієнтир працює :mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:58

Сегодня в 16:30 будет подписано зерновое соглашение.
Соглашение будет подписано в 16:30 по местному времени во дворце Долмабахче. Во время подписания будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который уже направился в Стамбул.
Предполагается также участие представителей Украины и России, но на каком уровне, не уточняется.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:04

Evgeny
так що саме за зерно будуть вивозити?
хто власники
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Физики на межбанке через интернет банкинг могут купить валюту?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:23

qreaton
таке враження що випадково потрапив на раша-форум,
ви чудово розумієте що відбувається в країні і що було попередні 3 роки

припинить це:кудах-тах-тах, кудах-тах-тах

про валютні депозити-не бачу катастрофи якщо їх будуть видавати гривнею по курсу дня (погано, якщо по курсу 28), стосовно того щоб відкрити депо в валюті сьогодні

НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті)


50к дуже мала сума, щоб можна було щось заробити,
але якщо відкрити 10 депо в різних банках(які дають 2,75-2,8% на 3-6міс), то теж виходить не варте, інфляція тільки по долару 8% (може краще придбати щось корисне)

Юрий Бутусов намалював картину на фронті-як стабільно важку, тобто сподіватись на швидке закінчення війни -це зайве
війна може тривати 2-3, 5 а може 8 років

навіть 2-3 роки війни-це дуже забагато в сучасному світі, "нам би зиму пережити"
тому чим купувати долар/євро, краще купуйте дрова (у кого є котел тт), або електричні котли (на випадок нестачі газу), з єє в країні поки що маємо більше ніж потрібне на власний потреб

курси Одеси

37,50/38,2-38,4/39,10

треба 3-4 дні щоб ринок трохи охолонув від нового стрибка

за 2 тижні від 35,3 до 40 це рівень професійної команди НБУ
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:27

  greenozon написав:Evgeny
так що саме за зерно будуть вивозити?
хто власники


власники -українськи і зарубіжні зернотрейдери
які працюють в Україні and round the world (Kelnel, Нибулон, Каргілл і тд)

https://latifundist.com/rating/top-15-eksporterv-ukransko-pshenits-za-9-msyatsv-2021-roku
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:34

  prodigy написав:
  greenozon написав:Evgeny
так що саме за зерно будуть вивозити?
хто власники


власники -українськи і зарубіжні зернотрейдери
які працюють в Україні and round the world (Kelnel, Нибулон, Каргілл і тд)

https://latifundist.com/rating/top-15-eksporterv-ukransko-pshenits-za-9-msyatsv-2021-roku

а также роzzияне с временно анексированного юга страны 8)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:37

  flyman написав:
  Moneta написав:
  alexander_ua написав:Вот интересно, эти карточные туристы точно существуют? И какие объемы там ходили, значительные, или так, копейки.
Вот эти веселые ограничения в 12500 в неделю... Это теперь ходи и записывай в блокнотик каждый поход к банкомату. И календарик завести нужно.


туристы, это проблема которую сам НБУ и создал.
сам создал, сам и решил ценой сжигания ЗВР и доверия к себе.
если снова валюта пропадет из банков - на наличке курс полетит в стратосферу, никто не будет уже слушать байки НБУ про временные трудности.
а физическую валюту найдут как доставлять, просто в ее цене будут откаты чиновникам.

Випустити нарешті мужиків, хай пашуть в Польщах з Чехіями, буде 12 ярдів приходу зеленим/фіолетовим кешом.
Мільонна армія, куди далі?
Хто буде годувати її, а також голодних чинуш? Може Спартц?

12 миллиардов???
Если 1-2 зайдет, то это хорошо будет. Если уедут мужчины, никто передавать ничего не будет.
У половины из них семьи уже уехали из Украины и +/- норм устроились. Большинство понимает, что ничего хорошего в ближайшие 5 лет здесь нечего ловить, а жить надо уже сейчас. Поэтому надеется на огромные поступления не стоит.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:43

Если уехал мужик в Польшу, то 100 пудов там уже его семья, особенно сейчас когда хорошие программы для беженцев.
Вернутся обратно максимум по окончанию войны 2%, остальные осядут там.
А сейчас передавать валюту сюда??? Вопрос кому, если вся семья там??? но может 100 баксов в месяц пожилым родителям...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 22 лип, 2022 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:43

  bamper написав:
  Навуходоносор написав:Сх экспорт должен начаться, что-то там подписали. По факту керманычи смогут предъявить зернотрейдерам - мы вам экспорт морем, вы нам-...
Война, знаете ли.

ризикувати вартістю багатомільйонних кораблів, які ніхто не застрахує поки не буде 100% гарантій що в них не прилетить, заради того щоб перевезти пшеницю вартість якої падає з березня і зараз знаходиться на довоєнному рівні? :D


ви погано розумієтесь страховому бізнесі, де ви бачили 100% гарантію
хочу нагадати про танкерну війну в перській зотоці,

в зоне Персидского залива было атаковано и повреждено около 400 судов, суммарный тоннаж которых составил более 30 млн брт. Особенно большой размах «танкерная война» приобрела в период с апреля 1984 г. по декабрь 1987 г. Каждые 3 дня поступали сообщения об очередной жертве «танкерной войны».


давайте не будемо волати заздалегідь , дочекаємось 1700(1630 буде підписана угода)
якщо там не буде секретного протоколу то все буде доступне світовим змі

головним модератором в регіоні буде Туреччіна (військовий флот якої буде ескортувати балкери з портів великої Одеси (Одеса, Чорноморськ, Південий) до Босфору (або безпечної ділянки маршруту)
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