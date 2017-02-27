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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:45
якщо флайман звалить в польщу, то звичайно слати ніяких ярдів сюди не буде, навпаки закриє тут фопа, і можливість брити його на курсі і стягувати податки зникне, так що рішення невірне...
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DmitryK
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:46
Мизантрóп
яким чином роzzіяне будуть вантажити зерно в Одесі?
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prodigy
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:48
prodigy написав:Мизантрóп
яким чином роzzіяне будуть вантажити зерно в Одесі?
отвалят и с Бердянска и с Марика.
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Мизантрóп
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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