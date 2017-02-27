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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9707970897099710
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:45

якщо флайман звалить в польщу, то звичайно слати ніяких ярдів сюди не буде, навпаки закриє тут фопа, і можливість брити його на курсі і стягувати податки зникне, так що рішення невірне...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:46

Мизантрóп

яким чином роzzіяне будуть вантажити зерно в Одесі?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:48

  prodigy написав:Мизантрóп

яким чином роzzіяне будуть вантажити зерно в Одесі?

отвалят и с Бердянска и с Марика.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:55

  Investor_K написав:Физики на межбанке через интернет банкинг могут купить валюту?

И положить эту валюту минимум на 3 месяца на депозит.
В 2014- 2015 уже такое было?
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