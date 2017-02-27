Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:14

DjPavel написав: Глупейшее решение НБУ. Все ФОП у нас ждали, когда курс сделают рыночным, чтобы не иметь потенциальных налоговых проблем в будущем и все делать по-белому, но по факту у нас из 50 ФОПов, только 2 решили перейти обратно с WISE на ФОП (и то, скорее всего потому что не увидели курсы в обменках). В итоге, вместо 150 тысяч потенциального валютного экспорта в месяц, получат 6. А сколько таких как мы? НБУ просто переставили планку, вместо того, чтобы ее отпустить, чем в итоге задрали курс налички вверх. Еще и открытым текстом сказали: ребята, реальный курс будет еще выше, но вы всегда можете зафиксироваться через 3х месячный депозит. "Аплодирую" . Глупейшее решение НБУ. Все ФОП у нас ждали, когда курс сделают рыночным, чтобы не иметь потенциальных налоговых проблем в будущем и все делать по-белому, но по факту у нас из 50 ФОПов, только 2 решили перейти обратно с WISE на ФОП (и то, скорее всего потому что не увидели курсы в обменках). В итоге, вместо 150 тысяч потенциального валютного экспорта в месяц, получат 6. А сколько таких как мы?, вместо того, чтобы ее отпустить,. Еще и открытым текстом сказали: ребята, реальный курс будет еще выше, но вы всегда можете зафиксироваться через 3х месячный депозит. "Аплодирую"

Ні, потрібно було вас послухати і в умовах війни відпустити курс, щоб всі бариги які нічого не продукують я тільки імпортують заклали ВСІ ризики в курс і перекинули їх на кінцевого споживача. Уявляєте яка тоді інфляція би була і яка реакція була б у населення? Кому це потрібно?Вже дістала ця диванна аналітика яка базується на "а мені так краще би було, а як іншим - мені пох.."Почитайте прогнози по бензину та дизелю. Виявляється в роздробній продажі вони виростуть несуттєво на 1-3 грн, а опт моментально підняв ціну на 10 грн. У мене питання, а хто ж дотепер оплачував цю маржу в більше як 10 грн на літрі? Отож бо. Всі ми - пересічні.Перш ніж когось звинувачувати, подумайте, що є люди у яких все може бути не так як увас. І є велика імовірність, що цих людей більше ніж таких як ви.Що стосується курсу готівкового долара. Як писав шановний Сибарит, готівковий курс буде вищий за фіксований через відсутність привозу паперового (готівкового) долара у зв'язку із війною. Тобто гривні ми друкуємо, а от долара паперового дістати не можемо. Тому попит перевищує пропозицію, тому і ціна росте. Тільки зараз з'явились якісь проблиски, що можна буде купувати безготівковий долар, це має зменшити напругу, але он шановний Євген вже кілька запитань поставив чи є якась конкретика від банків, а у відповідь - тишина.То скажіть мені, хто створює попит на готівковий долар? Бізнес? А звідки у бізнесу зайва гривня? Імпортери - так якщо вони білі - то є міжбанк і фіксований курс. Їм НБУ продасть. Виходить що цей попит створюють бариги які за кеш купують товар а потім продають його без жодної сплати податків. Так де ж тут вина НБУ?А населенню для чого купляти готівковий долар коли на вулиці війна, та шалена інфляція. Ще й тим більше купувати по такому курсу? Невже не вигідніше спалювати гривню вкладаючи її в будь-що що матиме цінність навіть в період апокаліпсису? Для когось інфляція - це страшна біда. А для правильного бізнесу - це можливість знецінити свої борги, а для пересічного купити те, на що давно не наважувався, бо це щось завтра буде коштувати суттєво дорожче.Завжди простіше звинуватити когось іншого ніж себе, коли пів країни - бариги. (не стосується саме вас, це узагальнення)ПС: Білі, офіційні імпортери - це не бариги. Це бізнесмени які платять податки. До них претензій не має і не було.