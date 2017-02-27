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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9707970897099710>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:55

  Investor_K написав:Физики на межбанке через интернет банкинг могут купить валюту?

И положить эту валюту минимум на 3 месяца на депозит.
В 2014- 2015 уже такое было?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:36

Будемо купувати валюту на депозит по 36,60
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:інфляція тільки по долару 8% (може краще придбати щось корисне)

З гривні роблять гарячу картоплю. По ідеї це мало би підштовхнути зараз купівельну активність громадян на максиммум.
Після чого вона впаде на мінімум.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:01

  Мизантрóп написав:
  prodigy написав:Мизантрóп

яким чином роzzіяне будуть вантажити зерно в Одесі?

отвалят и с Бердянска и с Марика.


чем отвалят?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:10

Курс долара на готівковому ринку стабілізується протягом двох-трьох днів.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука під час дискусії, організованої Київською школою економіки.

Ринок шукає нову рівновагу після підвищення НБУ офіційного курсу на 25% до 36,57 гривень.

Як зазначив Ніколайчук, рішення НБУ щодо офіційного курсу вплинуло на готівковий ринок. "Ми бачили це вчора, коли ринок відреагував розширенням спредів", - сказав він.

Водночас він переконаний, що НБУ має "набагато більше можливостей захищати" новий курс 36,57 гривень, ніж старий 29,25.

Ніколайчук вважає, що готівковий ринок знайде нову рівновагу протягом найближчого часу - двох-трьох днів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:14

  DjPavel написав:Глупейшее решение НБУ. Все ФОП у нас ждали, когда курс сделают рыночным, чтобы не иметь потенциальных налоговых проблем в будущем и все делать по-белому, но по факту у нас из 50 ФОПов, только 2 решили перейти обратно с WISE на ФОП (и то, скорее всего потому что не увидели курсы в обменках). В итоге, вместо 150 тысяч потенциального валютного экспорта в месяц, получат 6. А сколько таких как мы? НБУ просто переставили планку, вместо того, чтобы ее отпустить, чем в итоге задрали курс налички вверх. Еще и открытым текстом сказали: ребята, реальный курс будет еще выше, но вы всегда можете зафиксироваться через 3х месячный депозит. "Аплодирую" :lol: .

Ні, потрібно було вас послухати і в умовах війни відпустити курс, щоб всі бариги які нічого не продукують я тільки імпортують заклали ВСІ ризики в курс і перекинули їх на кінцевого споживача. Уявляєте яка тоді інфляція би була і яка реакція була б у населення? Кому це потрібно?
Вже дістала ця диванна аналітика яка базується на "а мені так краще би було, а як іншим - мені пох.."
Почитайте прогнози по бензину та дизелю. Виявляється в роздробній продажі вони виростуть несуттєво на 1-3 грн, а опт моментально підняв ціну на 10 грн. У мене питання, а хто ж дотепер оплачував цю маржу в більше як 10 грн на літрі? Отож бо. Всі ми - пересічні.
Перш ніж когось звинувачувати, подумайте, що є люди у яких все може бути не так як увас. І є велика імовірність, що цих людей більше ніж таких як ви.

Що стосується курсу готівкового долара. Як писав шановний Сибарит, готівковий курс буде вищий за фіксований через відсутність привозу паперового (готівкового) долара у зв'язку із війною. Тобто гривні ми друкуємо, а от долара паперового дістати не можемо. Тому попит перевищує пропозицію, тому і ціна росте. Тільки зараз з'явились якісь проблиски, що можна буде купувати безготівковий долар, це має зменшити напругу, але он шановний Євген вже кілька запитань поставив чи є якась конкретика від банків, а у відповідь - тишина.
То скажіть мені, хто створює попит на готівковий долар? Бізнес? А звідки у бізнесу зайва гривня? Імпортери - так якщо вони білі - то є міжбанк і фіксований курс. Їм НБУ продасть. Виходить що цей попит створюють бариги які за кеш купують товар а потім продають його без жодної сплати податків. Так де ж тут вина НБУ?
А населенню для чого купляти готівковий долар коли на вулиці війна, та шалена інфляція. Ще й тим більше купувати по такому курсу? Невже не вигідніше спалювати гривню вкладаючи її в будь-що що матиме цінність навіть в період апокаліпсису? Для когось інфляція - це страшна біда. А для правильного бізнесу - це можливість знецінити свої борги, а для пересічного купити те, на що давно не наважувався, бо це щось завтра буде коштувати суттєво дорожче.
Завжди простіше звинуватити когось іншого ніж себе, коли пів країни - бариги. (не стосується саме вас, це узагальнення)

ПС: Білі, офіційні імпортери - це не бариги. Це бізнесмени які платять податки. До них претензій не має і не було.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:19

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:26

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:А населенню для чого купляти готівковий долар коли на вулиці війна, та шалена інфляція. Ще й тим більше купувати по такому курсу? Невже не вигідніше спалювати гривню вкладаючи її в будь-що що матиме цінність навіть в період апокаліпсису?


у мене було 2 млн грн на лютий 2022,
я вже утилізував 0,5млн...спалити і решту гривні?
горазд

про білих імпортерів розкажіть у дітсадку, до 1 липня нульові пошліни, ништяковий курс 29,54...карусель на з картками(100млн грн на день), все для перемоги, жодного долара собі

у НБУ зараз не має курсу на який вони будуть тримати?
нехай ринок все врегулює)))
прелестно
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:А населенню для чого купляти готівковий долар коли на вулиці війна, та шалена інфляція. Ще й тим більше купувати по такому курсу? Невже не вигідніше спалювати гривню вкладаючи її в будь-що що матиме цінність навіть в період апокаліпсису? Для когось інфляція - це страшна біда. А для правильного бізнесу - це можливість знецінити свої борги, а для пересічного купити те, на що давно не наважувався, бо це щось завтра буде коштувати суттєво дорожче.


А ви не думали, що населення тому й купує долар, що згодом він буде коштувати суттєво дорожче (якщо рахувати в гривні). Просто 100$ банкнота значно доступніша для пересічного ніж Феррарі чи котедж у Буковелі.
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