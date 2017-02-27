Тобто правильний бізнес, це бізнес який в боргах по самі вуха
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:47
Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:01
Realist Простите, но глупости написали, причем так много, что даже удивительно. И так много, что отвечать на каждую - слишком долго.
Одна из функций денег, как вчера разбирали - сохранение результатов труда. Если люди - граждане - видят, что они не могут через гривну обеспечить такую функцию - они побегут из нее. Причем здесь НБУ? Да ни при чем - все 30 лет ни при чем. Потому и дефицит наличной валюты.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:09
Конечно укр.чинуши непричем все 30 лет. Я расцениваю всю бурную деятельность нбу, с его убаюкиваниями, шмыгаля с его постановами по согласию взять кредит, и прочее...
...постановкой перед большим шухером, которые несомненно принесет дефолт, до которого эти чинуши и довели страну, со своими пирамидами овгз и блокированием антикоррупционных органов.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 22 лип, 2022 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:10
тому що за останні 14 років гривня втратила купівельну спроможність порівнянно з долларом в ВІСІМ (!!!) разів: з 4,80 грн\дол до 38 грн\дол. І в найближчому майбутньому втратить ще.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:26
Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:36
гдє моя панама?
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