RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9707970897099710
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:47

  Realist написав:Для когось інфляція - це страшна біда. А для правильного бізнесу - це можливість знецінити свої борги,

Тобто правильний бізнес, це бізнес який в боргах по самі вуха :lol:
Remington
 
Повідомлень: 20
З нами з: 19.09.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:01

Realist Простите, но глупости написали, причем так много, что даже удивительно. И так много, что отвечать на каждую - слишком долго.

Одна из функций денег, как вчера разбирали - сохранение результатов труда. Если люди - граждане - видят, что они не могут через гривну обеспечить такую функцию - они побегут из нее. Причем здесь НБУ? Да ни при чем - все 30 лет ни при чем. Потому и дефицит наличной валюты.
striped
 
Повідомлень: 1527
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3063 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:09

Конечно укр.чинуши непричем все 30 лет. Я расцениваю всю бурную деятельность нбу, с его убаюкиваниями, шмыгаля с его постановами по согласию взять кредит, и прочее...
...постановкой перед большим шухером, которые несомненно принесет дефолт, до которого эти чинуши и довели страну, со своими пирамидами овгз и блокированием антикоррупционных органов.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 22 лип, 2022 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Moneta
 
Повідомлень: 3017
З нами з: 26.06.11
Подякував: 69 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:10

  Realist написав:А населенню для чого купляти готівковий долар коли на вулиці війна, та шалена інфляція. Ще й тим більше купувати по такому курсу?

тому що за останні 14 років гривня втратила купівельну спроможність порівнянно з долларом в ВІСІМ (!!!) разів: з 4,80 грн\дол до 38 грн\дол. І в найближчому майбутньому втратить ще.
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4481
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:26

  Навуходоносор написав:Допускаю в качестве следующего шага. Такие шаги - ставка 25%, потом курс на 25%.Потом конвертация.
Но скорее вначале будет обязательная продажа валюты экспортерами.

тільки де вони?
експортери з баулами валюти, ау, де ви?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29251
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:36

гдє моя панама?

  Remington написав:
  Realist написав:Для когось інфляція - це страшна біда. А для правильного бізнесу - це можливість знецінити свої борги,

Тобто правильний бізнес, це бізнес який в боргах по самі вуха :lol:

Правильний бізнес - сліпий траст: кому оману, а кому панаму.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29251
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9707970897099710
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3093, 3094, 3095
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30945 32974517
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 21:33
phantom_systems
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 160, 161, 162
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1615 11281125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 09:39
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22533174
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3741)
22.07.2022 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.