RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9706970797089709
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:10

  Realist написав:А населенню для чого купляти готівковий долар коли на вулиці війна, та шалена інфляція. Ще й тим більше купувати по такому курсу?

тому що за останні 14 років гривня втратила купівельну спроможність порівнянно з долларом в ВІСІМ (!!!) разів: з 4,80 грн\дол до 38 грн\дол. І в найближчому майбутньому втратить ще.
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4481
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:26

  Навуходоносор написав:Допускаю в качестве следующего шага. Такие шаги - ставка 25%, потом курс на 25%.Потом конвертация.
Но скорее вначале будет обязательная продажа валюты экспортерами.

тільки де вони?
експортери з баулами валюти, ау, де ви?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29250
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flyman написав:
  Навуходоносор написав:Допускаю в качестве следующего шага. Такие шаги - ставка 25%, потом курс на 25%.Потом конвертация.
Но скорее вначале будет обязательная продажа валюты экспортерами.

тільки де вони?
експортери з баулами валюти, ау, де ви?
Если речь об экспорте услуг, например IT, то деньги на заграничных счетах
Зачем их заводить в Украину, если тут есть риски изъятия?
sanyok
 
Повідомлень: 189
З нами з: 15.02.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:19

  sanyok написав:Если речь об экспорте услуг, например IT, то деньги на заграничных счетах
Зачем их заводить в Украину, если тут есть риски изъятия?

Потому, что налоговая разъясняла: "средства по операциям субъектов хозяйствования - резидентов, в частности, по экспорту товаров (услуг), подлежат зачислению на счета резидентов в банках Украины" :P Правда, с этим требованием есть нюансы, но ленивые могут и пособлюдать его по-максимуму, как это делали до войны.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2189
З нами з: 23.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:19

Запорожье
USD/UAH 38.8/39
EUR/UAH 38.9/39.7
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7628
З нами з: 20.11.08
Подякував: 134 раз.
Подякували: 2143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:08

  qreaton написав:На самом деле, судя по всему уже другого пути, кроме конвертации вкладов нет. Даже самый поверхностный расчёт обязательств перед вкладчикам по новому курсу, очень сильно меняет показатели и нормативы банков. Половина всех вкладов физ. лиц это валюта. И сегодня долг банков перед вкладчикам вырос + млрд. на сто эквивалента. Активы в системе, вообщем то, преимущественно в гривне(и во время ВП, их качество не становится лучше) Нокаут.


Зображення

Какая такая половина? Откуда она может взяться, если объем валютных вкладов уменьшается ежегодно из-за нулевых ставок, а гривневых растет?

Для того, чтобы отдавать вкладчикам валюту, за ней должны прийти. Люди не пришли, даже когда ставки сделали ноль. Да, около миллиарда забрали из-за войны, на этом отток и стабилизируется. Хранить дома валюту под матрацом - тоже сомнительное мероприятие сейчас.
Vert
 
Повідомлень: 133
З нами з: 21.09.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:15

  sanyok написав:
flyman написав:
  Навуходоносор написав:Допускаю в качестве следующего шага. Такие шаги - ставка 25%, потом курс на 25%.Потом конвертация.
Но скорее вначале будет обязательная продажа валюты экспортерами.

тільки де вони?
експортери з баулами валюти, ау, де ви?
Если речь об экспорте услуг, например IT, то деньги на заграничных счетах
Зачем их заводить в Украину, если тут есть риски изъятия?

Експортери послуг (зазвичай ФОПи 3 групи) заводять їх в Україну через те, що ФОП платить ЕСВ і 5% від суми надходження.
В Європі треба буде заплатити в разИ більше податків.
Можна зберігати кошти в банках бананових республік, але для малих сум це не має сенсу, а великі так само можуть "зробити ноги" як і тут.
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 251
З нами з: 04.10.17
Подякував: 74 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:18

  Rainbow написав:Будемо купувати валюту на депозит по 36,60

Ви краще розкажіть цю новелу про депозити тут: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію особливо після вчорашнього.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 31.07.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9706970797089709
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: she_ne_investor і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3093, 3094, 3095
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30945 32974628
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 21:33
phantom_systems
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 160, 161, 162
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1615 11281157
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 09:39
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22533178
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.