sanyok написав:Если речь об экспорте услуг, например IT, то деньги на заграничных счетах Зачем их заводить в Украину, если тут есть риски изъятия?
Потому, что налоговая разъясняла: "средства по операциям субъектов хозяйствования - резидентов, в частности, по экспорту товаров (услуг), подлежат зачислению на счета резидентов в банках Украины" Правда, с этим требованием есть нюансы, но ленивые могут и пособлюдать его по-максимуму, как это делали до войны.
qreaton написав:На самом деле, судя по всему уже другого пути, кроме конвертации вкладов нет. Даже самый поверхностный расчёт обязательств перед вкладчикам по новому курсу, очень сильно меняет показатели и нормативы банков. Половина всех вкладов физ. лиц это валюта. И сегодня долг банков перед вкладчикам вырос + млрд. на сто эквивалента. Активы в системе, вообщем то, преимущественно в гривне(и во время ВП, их качество не становится лучше) Нокаут.
Какая такая половина? Откуда она может взяться, если объем валютных вкладов уменьшается ежегодно из-за нулевых ставок, а гривневых растет?
Для того, чтобы отдавать вкладчикам валюту, за ней должны прийти. Люди не пришли, даже когда ставки сделали ноль. Да, около миллиарда забрали из-за войны, на этом отток и стабилизируется. Хранить дома валюту под матрацом - тоже сомнительное мероприятие сейчас.
Навуходоносор написав:Допускаю в качестве следующего шага. Такие шаги - ставка 25%, потом курс на 25%.Потом конвертация. Но скорее вначале будет обязательная продажа валюты экспортерами.
тільки де вони? експортери з баулами валюти, ау, де ви?
Если речь об экспорте услуг, например IT, то деньги на заграничных счетах Зачем их заводить в Украину, если тут есть риски изъятия?
Експортери послуг (зазвичай ФОПи 3 групи) заводять їх в Україну через те, що ФОП платить ЕСВ і 5% від суми надходження. В Європі треба буде заплатити в разИ більше податків. Можна зберігати кошти в банках бананових республік, але для малих сум це не має сенсу, а великі так само можуть "зробити ноги" як і тут.