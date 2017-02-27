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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9707970897099710>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:10

  Realist написав:А населенню для чого купляти готівковий долар коли на вулиці війна, та шалена інфляція. Ще й тим більше купувати по такому курсу?

тому що за останні 14 років гривня втратила купівельну спроможність порівнянно з долларом в ВІСІМ (!!!) разів: з 4,80 грн\дол до 38 грн\дол. І в найближчому майбутньому втратить ще.
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:26

  Навуходоносор написав:Допускаю в качестве следующего шага. Такие шаги - ставка 25%, потом курс на 25%.Потом конвертация.
Но скорее вначале будет обязательная продажа валюты экспортерами.

тільки де вони?
експортери з баулами валюти, ау, де ви?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flyman написав:
  Навуходоносор написав:Допускаю в качестве следующего шага. Такие шаги - ставка 25%, потом курс на 25%.Потом конвертация.
Но скорее вначале будет обязательная продажа валюты экспортерами.

тільки де вони?
експортери з баулами валюти, ау, де ви?
Если речь об экспорте услуг, например IT, то деньги на заграничных счетах
Зачем их заводить в Украину, если тут есть риски изъятия?
sanyok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:19

  sanyok написав:Если речь об экспорте услуг, например IT, то деньги на заграничных счетах
Зачем их заводить в Украину, если тут есть риски изъятия?

Потому, что налоговая разъясняла: "средства по операциям субъектов хозяйствования - резидентов, в частности, по экспорту товаров (услуг), подлежат зачислению на счета резидентов в банках Украины" :P Правда, с этим требованием есть нюансы, но ленивые могут и пособлюдать его по-максимуму, как это делали до войны.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:19

Запорожье
USD/UAH 38.8/39
EUR/UAH 38.9/39.7
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:08

  qreaton написав:На самом деле, судя по всему уже другого пути, кроме конвертации вкладов нет. Даже самый поверхностный расчёт обязательств перед вкладчикам по новому курсу, очень сильно меняет показатели и нормативы банков. Половина всех вкладов физ. лиц это валюта. И сегодня долг банков перед вкладчикам вырос + млрд. на сто эквивалента. Активы в системе, вообщем то, преимущественно в гривне(и во время ВП, их качество не становится лучше) Нокаут.


Зображення

Какая такая половина? Откуда она может взяться, если объем валютных вкладов уменьшается ежегодно из-за нулевых ставок, а гривневых растет?

Для того, чтобы отдавать вкладчикам валюту, за ней должны прийти. Люди не пришли, даже когда ставки сделали ноль. Да, около миллиарда забрали из-за войны, на этом отток и стабилизируется. Хранить дома валюту под матрацом - тоже сомнительное мероприятие сейчас.
Vert
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:15

  sanyok написав:
flyman написав:
  Навуходоносор написав:Допускаю в качестве следующего шага. Такие шаги - ставка 25%, потом курс на 25%.Потом конвертация.
Но скорее вначале будет обязательная продажа валюты экспортерами.

тільки де вони?
експортери з баулами валюти, ау, де ви?
Если речь об экспорте услуг, например IT, то деньги на заграничных счетах
Зачем их заводить в Украину, если тут есть риски изъятия?

Експортери послуг (зазвичай ФОПи 3 групи) заводять їх в Україну через те, що ФОП платить ЕСВ і 5% від суми надходження.
В Європі треба буде заплатити в разИ більше податків.
Можна зберігати кошти в банках бананових республік, але для малих сум це не має сенсу, а великі так само можуть "зробити ноги" як і тут.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:18

  Rainbow написав:Будемо купувати валюту на депозит по 36,60

Ви краще розкажіть цю новелу про депозити тут: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію особливо після вчорашнього.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:20

  p_vovk74 написав:Експортери послуг (зазвичай ФОПи 3 групи) заводять їх в Україну через те, що ФОП платить ЕСВ і 5% від суми надходження.
В Європі треба буде заплатити в разИ більше податків.
Можна зберігати кошти в банках бананових республік, але для малих сум це не має сенсу, а великі так само можуть "зробити ноги" як і тут.

Ого какие познания.
А то что можно принять на платежную систему, из нее завести на брокера и купить короткие трежерис не в курсе?
Еще открою тайну, KYC предпологает SOW, а не факт уплатны налогов до €1.5М на одну транзакцию.
А налоги укр рез уплатит по ставке 18%, но через год. Хотя обязательства возникают в момент получения средств по курсу НБУ
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:26

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............22.07.2022..........25.07.2022
дата розрахунку..............21.07.2022...........22.07.2022
Євро.................................37,2689................37,2177...-0.14
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0178 (вчера 1.0191).
Реакция на повышение учетной ставки оказалась очень вялой и непродолжительной. Немного укрепившись сразу после объявления, евро очень быстро откатился на исходную позицию.

Индекс доллара DXY в 15-00 106.91 (вчера 107.11)
Второй день без серьезных движений.

НБУ вчера выкупил военные облигации на 15 млрд. грн. Событие вполне ожидаемое, я об этом писал еще в понедельник, а вот сумма, после достаточно длительной паузы, совсем не выглядит впечатляющей. В прошлые месяцы выкупали значительно больше. Впрочем, не исключено, что в этот раз будут резать хвост по частям.
Сибарит
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  #<1 ... 9707970897099710>
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