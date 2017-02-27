тому що за останні 14 років гривня втратила купівельну спроможність порівнянно з долларом в ВІСІМ (!!!) разів: з 4,80 грн\дол до 38 грн\дол. І в найближчому майбутньому втратить ще.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:10
тому що за останні 14 років гривня втратила купівельну спроможність порівнянно з долларом в ВІСІМ (!!!) разів: з 4,80 грн\дол до 38 грн\дол. І в найближчому майбутньому втратить ще.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 11:26
Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Если речь об экспорте услуг, например IT, то деньги на заграничных счетах
Зачем их заводить в Украину, если тут есть риски изъятия?
Додано: П'ят 22 лип, 2022 12:19
Потому, что
Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:08
Какая такая половина? Откуда она может взяться, если объем валютных вкладов уменьшается ежегодно из-за нулевых ставок, а гривневых растет?
Для того, чтобы отдавать вкладчикам валюту, за ней должны прийти. Люди не пришли, даже когда ставки сделали ноль. Да, около миллиарда забрали из-за войны, на этом отток и стабилизируется. Хранить дома валюту под матрацом - тоже сомнительное мероприятие сейчас.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:15
Експортери послуг (зазвичай ФОПи 3 групи) заводять їх в Україну через те, що ФОП платить ЕСВ і 5% від суми надходження.
В Європі треба буде заплатити в разИ більше податків.
Можна зберігати кошти в банках бананових республік, але для малих сум це не має сенсу, а великі так само можуть "зробити ноги" як і тут.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 13:18
Ви краще розкажіть цю новелу про депозити тут: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію особливо після вчорашнього.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:20
Ого какие познания.
А то что можно принять на платежную систему, из нее завести на брокера и купить короткие трежерис не в курсе?
Еще открою тайну, KYC предпологает SOW, а не факт уплатны налогов до €1.5М на одну транзакцию.
А налоги укр рез уплатит по ставке 18%, но через год. Хотя обязательства возникают в момент получения средств по курсу НБУ
Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:26
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............22.07.2022..........25.07.2022
дата розрахунку..............21.07.2022...........22.07.2022
Євро.................................37,2689................37,2177...-0.14
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0178 (вчера 1.0191).
Реакция на повышение учетной ставки оказалась очень вялой и непродолжительной. Немного укрепившись сразу после объявления, евро очень быстро откатился на исходную позицию.
Индекс доллара DXY в 15-00 106.91 (вчера 107.11)
Второй день без серьезных движений.
НБУ вчера выкупил военные облигации на 15 млрд. грн. Событие вполне ожидаемое, я об этом писал еще в понедельник, а вот сумма, после достаточно длительной паузы, совсем не выглядит впечатляющей. В прошлые месяцы выкупали значительно больше. Впрочем, не исключено, что в этот раз будут резать хвост по частям.
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