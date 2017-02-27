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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9707970897099710
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:47

  p_vovk74 написав:
  sanyok написав:
flyman написав:тільки де вони?
експортери з баулами валюти, ау, де ви?
Если речь об экспорте услуг, например IT, то деньги на заграничных счетах
Зачем их заводить в Украину, если тут есть риски изъятия?

Експортери послуг (зазвичай ФОПи 3 групи) заводять їх в Україну через те, що ФОП платить ЕСВ і 5% від суми надходження.
В Європі треба буде заплатити в разИ більше податків.
Можна зберігати кошти в банках бананових республік, але для малих сум це не має сенсу, а великі так само можуть "зробити ноги" як і тут.

ясний перець, що в Європі єврокомісари роздягнуть ойтішнегів до трусів, ще й засталять труси зняти для термоанальної криптографії, не те що дома
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:50

  копейка написав:
  Rainbow написав:Будемо купувати валюту на депозит по 36,60

Ви краще розкажіть цю новелу про депозити тут: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію особливо після вчорашнього.

між ПА29 і ПА39 розривчик не великий, але він росте
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Rainbow написав:Будемо купувати валюту на депозит по 36,60

Смешно))) в лучшем случае гривнами через 3 месяца по 36.6 вернут )))
  Realist написав:А населенню для чого купляти готівковий долар коли на вулиці війна, та шалена інфляція.

Население должно смотреть ТВ и блеять?)))
Andrey2512
 
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