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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:47
p_vovk74 написав: sanyok написав:
flyman написав:тільки де вони?
експортери з баулами валюти, ау, де ви?
Если речь об экспорте услуг, например IT, то деньги на заграничных счетах
Зачем их заводить в Украину, если тут есть риски изъятия?
Експортери послуг (зазвичай ФОПи 3 групи) заводять їх в Україну через те, що ФОП платить ЕСВ і 5% від суми надходження.
В Європі треба буде заплатити в разИ більше податків.
Можна зберігати кошти в банках бананових республік, але для малих сум це не має сенсу, а великі так само можуть "зробити ноги" як і тут.
ясний перець, що в Європі єврокомісари роздягнуть ойтішнегів до трусів, ще й засталять труси зняти для термоанальної криптографії, не те що дома
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:50
між ПА29 і ПА39 розривчик не великий, але він росте
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:05
Rainbow написав:
Будемо купувати валюту на депозит по 36,60
Смешно))) в лучшем случае гривнами через 3 месяца по 36.6 вернут )))
Realist написав:
А населенню для чого купляти готівковий долар коли на вулиці війна, та шалена інфляція.
Население должно смотреть ТВ и блеять?)))
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