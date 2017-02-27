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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:47
p_vovk74 написав: sanyok написав:
flyman написав:тільки де вони?
експортери з баулами валюти, ау, де ви?
Если речь об экспорте услуг, например IT, то деньги на заграничных счетах
Зачем их заводить в Украину, если тут есть риски изъятия?
Експортери послуг (зазвичай ФОПи 3 групи) заводять їх в Україну через те, що ФОП платить ЕСВ і 5% від суми надходження.
В Європі треба буде заплатити в разИ більше податків.
Можна зберігати кошти в банках бананових республік, але для малих сум це не має сенсу, а великі так само можуть "зробити ноги" як і тут.
ясний перець, що в Європі єврокомісари роздягнуть ойтішнегів до трусів, ще й засталять труси зняти для термоанальної криптографії, не те що дома
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:50
між ПА29 і ПА39 розривчик не великий, але він росте
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flyman
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:05
Rainbow написав:
Будемо купувати валюту на депозит по 36,60
Смешно))) в лучшем случае гривнами через 3 месяца по 36.6 вернут )))
Realist написав:
А населенню для чого купляти готівковий долар коли на вулиці війна, та шалена інфляція.
Население должно смотреть ТВ и блеять?)))
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Andrey2512
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:09
отечественные деревообрабатывающие комбинаты анонсировали повышение цен с 1го августа на 20%
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:12
Andrey2512 написав: Rainbow написав:
Будемо купувати валюту на депозит по 36,60
Смешно))) в лучшем случае гривнами через 3 месяца по 36.6 вернут )))
Realist написав:
А населенню для чого купляти готівковий долар коли на вулиці війна, та шалена інфляція.
Население должно смотреть ТВ и блеять?)))
Так если банк будет живой можно будет вывести валюту безналом на крайняк.
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rapyd777
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:15
Andrey2512 написав: Realist написав:
А населенню для чого купляти готівковий долар коли на вулиці війна, та шалена інфляція.
Население должно смотреть ТВ и блеять?)))
Аха, баран жевал траву. )
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:09
rapyd777 написав: Andrey2512 написав: Rainbow написав:
Будемо купувати валюту на депозит по 36,60
Смешно))) в лучшем случае гривнами через 3 месяца по 36.6 вернут )))
Realist написав:
А населенню для чого купляти готівковий долар коли на вулиці війна, та шалена інфляція.
Население должно смотреть ТВ и блеять?)))
Так если банк будет живой можно будет вывести валюту безналом на крайняк.
хіба Приват, Ощад, Газмяс, і ще в експортімпорному васалі.
І де насипають соціальний долар?
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flyman
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2
Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:30
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 38.8/39
EUR/UAH 38.9/39.7
USD/UAH 39.4/40
EUR/UAH 40/40.8
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edvardd
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:23
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 38.8/39
EUR/UAH 38.9/39.7
USD/UAH 39.4/40
EUR/UAH 40/40.8
Такого бардаку з курсами не було навіть в 90-ті.
Ну зараз піаністи та бариги на сцені, шоу поки що зі скрипом триває.
Але жодна вистава не йде вічно.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:26
fПостанова НБУ не змушує банк виконувати продаж іноземної валюти для подальшого розміщення на депозиті.
Надається можливість проводити такі операції. В ОТП Банку на поточний момент це недоступно.lyman - ответ ОТП банка
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larynya
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