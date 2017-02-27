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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9708970997109711
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:37

  копейка написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 38.8/39
EUR/UAH 38.9/39.7

USD/UAH 39.4/40
EUR/UAH 40/40.8

Такого бардаку з курсами не було навіть в 90-ті.
Ну зараз піаністи та бариги на сцені, шоу поки що зі скрипом триває.
Але жодна вистава не йде вічно.

мне кажется эта хрень совпала с военными выплатами...
edvardd
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