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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9709971097119712>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:37

  копейка написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 38.8/39
EUR/UAH 38.9/39.7

USD/UAH 39.4/40
EUR/UAH 40/40.8

Такого бардаку з курсами не було навіть в 90-ті.
Ну зараз піаністи та бариги на сцені, шоу поки що зі скрипом триває.
Але жодна вистава не йде вічно.

мне кажется эта хрень совпала с военными выплатами...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Надбавку в 30 тыс. грн теперь будут получать только те защитники и защитницы, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий или в окружении/оккупации, 100 тыс. грн - во время исполнения боевого распоряжения.


https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-punktu-1-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-28-liutoho-t010722
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:33

  копейка написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 38.8/39
EUR/UAH 38.9/39.7

USD/UAH 39.4/40
EUR/UAH 40/40.8

Такого бардаку з курсами не було навіть в 90-ті.
Ну зараз піаністи та бариги на сцені, шоу поки що зі скрипом триває.
Але жодна вистава не йде вічно.

у тебя глупый язык
Вело
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:41

  Kravec_5 написав:12 миллиардов???
Если 1-2 зайдет, то это хорошо будет. Если уедут мужчины, никто передавать ничего не будет.
У половины из них семьи уже уехали из Украины и +/- норм устроились. Большинство понимает, что ничего хорошего в ближайшие 5 лет здесь нечего ловить, а жить надо уже сейчас. Поэтому надеется на огромные поступления не стоит.

смотрите хоть немного цифры перед тем, как что-то заявлять :shock:

поступления денег за январь-май 22(более свежей статистики пока нет) - 5,4 ярда дол
за январь-май 21 - 5,6 ярдов.

ИМХО за границу уехали в большинстве жители восточных областей, где реально стреляют...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:55

  St/2 написав:
  p_vovk74 написав:Експортери послуг (зазвичай ФОПи 3 групи) заводять їх в Україну через те, що ФОП платить ЕСВ і 5% від суми надходження.
В Європі треба буде заплатити в разИ більше податків.
Можна зберігати кошти в банках бананових республік, але для малих сум це не має сенсу, а великі так само можуть "зробити ноги" як і тут.

Ого какие познания.
А то что можно принять на платежную систему, из нее завести на брокера и купить короткие трежерис не в курсе?
Еще открою тайну, KYC предпологает SOW, а не факт уплатны налогов до €1.5М на одну транзакцию.
А налоги укр рез уплатит по ставке 18%, но через год. Хотя обязательства возникают в момент получения средств по курсу НБУ

Познания надежные, не сомневайтесь. Проверенные, так сказать, многолетней практикой. Вы, конечно, блеснули своими, но чуток мимо.
ФОП не платит 18% ни сразу ни через год. Вообще никогда пока он ФОП и деньги к нему заходят по контракту.
Кроме того, ФОП-экспортер как правило оперирует мелкой суммой, до $5к в месяц (часто значительно меньше). На такие крохи наворачивать те страшные аббревиатуры, которыми вы щедро поделились, не имеет никакого смысла. Раз в квартал заплатит 5% от суммы дохода и ЕСВ и спит спокойно.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 19:57

  Shaman написав:
  Kravec_5 написав:12 миллиардов???
Если 1-2 зайдет, то это хорошо будет. Если уедут мужчины, никто передавать ничего не будет.
У половины из них семьи уже уехали из Украины и +/- норм устроились. Большинство понимает, что ничего хорошего в ближайшие 5 лет здесь нечего ловить, а жить надо уже сейчас. Поэтому надеется на огромные поступления не стоит.

смотрите хоть немного цифры перед тем, как что-то заявлять :shock:


структура статистики? Там смело до 2 млрд долларов - валютные переводы во всеобразные фонды и на счета волонтеров.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  p_vovk74 написав:но чуток мимо.
ФОП не платит 18% ни сразу ни через год. Вообще никогда пока он ФОП и деньги к нему заходят по контракту.

Вы говорите о разных вещах. Ваш оппонент намекает, что выгоднее заводить по минимуму как физлицо (а не ФОП) и с них платить 18% (19,5% реально на сегодня) через год по декларации. А реальную оплату при этом принимать на зарубежные счета
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:19

Національний банк за тиждень 18-22 липня вперше з березня придбав на міжбанківському ринку 223,2 млн доларів – до цього моменту регулятору вдавалося за тиждень купувати близько 8 млн дол.

Про це відомо з даних Нацбанку.

Крім того, регулятор продав на ринку 309 млн доларів з резервів – це найменший обсяг продажу з початку травня.

Від початку року НБУ продав вже 15 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 2,09 млрд доларів та 110 млн євро.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:30

  Zebra написав:
  Shaman написав:
  Kravec_5 написав:12 миллиардов???
Если 1-2 зайдет, то это хорошо будет. Если уедут мужчины, никто передавать ничего не будет.
У половины из них семьи уже уехали из Украины и +/- норм устроились. Большинство понимает, что ничего хорошего в ближайшие 5 лет здесь нечего ловить, а жить надо уже сейчас. Поэтому надеется на огромные поступления не стоит.

смотрите хоть немного цифры перед тем, как что-то заявлять :shock:


структура статистики? Там смело до 2 млрд долларов - валютные переводы во всеобразные фонды и на счета волонтеров.

статья называется
Оплата праці (баланс)
Надходження
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:35

  Shaman написав:статья называется
Оплата праці (баланс)
Надходження

А как они определили что это именно трудовые доходы? на валютные переводы разве требуется договор найма заграницей для получения родственниками или кем либо еще тут?
Zebra
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