Надбавку в 30 тыс. грн теперь будут получать только те защитники и защитницы, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий или в окружении/оккупации, 100 тыс. грн - во время исполнения боевого распоряжения.
Kravec_5 написав:12 миллиардов??? Если 1-2 зайдет, то это хорошо будет. Если уедут мужчины, никто передавать ничего не будет. У половины из них семьи уже уехали из Украины и +/- норм устроились. Большинство понимает, что ничего хорошего в ближайшие 5 лет здесь нечего ловить, а жить надо уже сейчас. Поэтому надеется на огромные поступления не стоит.
смотрите хоть немного цифры перед тем, как что-то заявлять
поступления денег за январь-май 22(более свежей статистики пока нет) - 5,4 ярда дол за январь-май 21 - 5,6 ярдов.
ИМХО за границу уехали в большинстве жители восточных областей, где реально стреляют...
p_vovk74 написав:Експортери послуг (зазвичай ФОПи 3 групи) заводять їх в Україну через те, що ФОП платить ЕСВ і 5% від суми надходження. В Європі треба буде заплатити в разИ більше податків. Можна зберігати кошти в банках бананових республік, але для малих сум це не має сенсу, а великі так само можуть "зробити ноги" як і тут.
Ого какие познания. А то что можно принять на платежную систему, из нее завести на брокера и купить короткие трежерис не в курсе? Еще открою тайну, KYC предпологает SOW, а не факт уплатны налогов до €1.5М на одну транзакцию. А налоги укр рез уплатит по ставке 18%, но через год. Хотя обязательства возникают в момент получения средств по курсу НБУ
Познания надежные, не сомневайтесь. Проверенные, так сказать, многолетней практикой. Вы, конечно, блеснули своими, но чуток мимо. ФОП не платит 18% ни сразу ни через год. Вообще никогда пока он ФОП и деньги к нему заходят по контракту. Кроме того, ФОП-экспортер как правило оперирует мелкой суммой, до $5к в месяц (часто значительно меньше). На такие крохи наворачивать те страшные аббревиатуры, которыми вы щедро поделились, не имеет никакого смысла. Раз в квартал заплатит 5% от суммы дохода и ЕСВ и спит спокойно.
Kravec_5 написав:12 миллиардов??? Если 1-2 зайдет, то это хорошо будет. Если уедут мужчины, никто передавать ничего не будет. У половины из них семьи уже уехали из Украины и +/- норм устроились. Большинство понимает, что ничего хорошего в ближайшие 5 лет здесь нечего ловить, а жить надо уже сейчас. Поэтому надеется на огромные поступления не стоит.
смотрите хоть немного цифры перед тем, как что-то заявлять
структура статистики? Там смело до 2 млрд долларов - валютные переводы во всеобразные фонды и на счета волонтеров.
p_vovk74 написав:но чуток мимо. ФОП не платит 18% ни сразу ни через год. Вообще никогда пока он ФОП и деньги к нему заходят по контракту.
Вы говорите о разных вещах. Ваш оппонент намекает, что выгоднее заводить по минимуму как физлицо (а не ФОП) и с них платить 18% (19,5% реально на сегодня) через год по декларации. А реальную оплату при этом принимать на зарубежные счета
Kravec_5 написав:12 миллиардов??? Если 1-2 зайдет, то это хорошо будет. Если уедут мужчины, никто передавать ничего не будет. У половины из них семьи уже уехали из Украины и +/- норм устроились. Большинство понимает, что ничего хорошего в ближайшие 5 лет здесь нечего ловить, а жить надо уже сейчас. Поэтому надеется на огромные поступления не стоит.
смотрите хоть немного цифры перед тем, как что-то заявлять
структура статистики? Там смело до 2 млрд долларов - валютные переводы во всеобразные фонды и на счета волонтеров.
статья называется Оплата праці (баланс) Надходження