p_vovk74 написав:но чуток мимо. ФОП не платит 18% ни сразу ни через год. Вообще никогда пока он ФОП и деньги к нему заходят по контракту.
Вы говорите о разных вещах. Ваш оппонент намекает, что выгоднее заводить по минимуму как физлицо (а не ФОП) и с них платить 18% (19,5% реально на сегодня) через год по декларации. А реальную оплату при этом принимать на зарубежные счета
А с поступлений на зарубежные счета, выходит, налогов за рубежом платить не нужно? 18% тут, 30..40+% там - где смысл?
З.Ы. Или если оппонент увидел знакомое слово и сломя голову ломанулся в дискуссию - то мой изначальный пост был ответом на вопрос о смысле заводить валюту в Украину экспортерами услуг. И только об этом.
sequence написав:отечественные деревообрабатывающие комбинаты анонсировали повышение цен с 1го августа на 20%
Исходя из этого «копийчужкы» предрекают цену на метр новостроя в 8000грн как они рассчитали по известной только им формуле Хрущи идут по цене 1:1 что в Горловке, что на Печёрске Никто мебель со скрытыми плинтусами не покупает и продаваны бегают за покупанами с пачкой горящих каклет чтобы кто-то кого-то отшмыгал.
Realist написав:А населенню для чого купляти готівковий долар коли на вулиці війна, та шалена інфляція. Ще й тим більше купувати по такому курсу?
тому що за останні 14 років гривня втратила купівельну спроможність порівнянно з долларом в ВІСІМ (!!!) разів: з 4,80 грн\дол до 38 грн\дол. І в найближчому майбутньому втратить ще.
В Турции 16 лет назад курс был 1.15лиры за зелёный Сейчас 17 с лихуем Девал в процентах посчитайте Вывод - страна г0вно или экономика там неправильная???
Головний "економіст" у них неправильний:
According to Metropoll, Erdogan's approval rating rose from 38.6% in December to 40.7% in January. The number of those who do not approve of the president has fallen 2.8 percentage points in that time, it said. Erdogan's disapproval rating still remained higher though, at 54.4%.
Despite the rise in popularity, Erdogan's approval ratings are still at a multi-year lows. Turks have cited economic woes and mismanagement as the top reasons for their dissatisfaction with Erdogan's government of 19 years.
In December 2016, when the dollar had risen to 3.5 liras after having been 2.8 liras three months earlier, he again spoke of thwarting financial ploys and urged citizens “who keep dollars under the pillow” to convert their savings to liras or gold.
jump написав:Національний банк за тиждень 18-22 липня вперше з березня придбав на міжбанківському ринку 223,2 млн доларів – до цього моменту регулятору вдавалося за тиждень купувати близько 8 млн дол.
Про це відомо з даних Нацбанку.
Крім того, регулятор продав на ринку 309 млн доларів з резервів – це найменший обсяг продажу з початку травня.
Від початку року НБУ продав вже 15 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав - 2,09 млрд доларів та 110 млн євро.
Ждём 42 на наличке, и карусель завертится снова. Интересно, сколько продержится 36,52 )? Ещё пару таких гениальных ходов от НБУ - и либо их вынесут, либо в стране останутся алкоголики и пенсионеры. Кто сказал "уже"?..
Сейчас они разденут малоимущих, а потом срочно вынуждены будут повышать пенсии и оклады бюджетникам. К чему это приведет, пояснять не надо.
Впрочем, чтоб народ не бухтел, его перед подписанием мирного договора с потерями территории лучше хорошенько поморить голодом и поморозить заодно. Шоб помягше был