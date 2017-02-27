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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лип, 2022 08:48
newset написав:
У ВВП тугрик по 53.16 за бакс, а у коломоя с клоунами орки напали. Мало того что напали, так еще народу это в башку ежедневно вкачивают, а народ все нищает и нищает...
О, запоребріки під'їхали.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 09:07
p_vovk74 написав:
Познания надежные, не сомневайтесь. Проверенные, так сказать, многолетней практикой. Вы, конечно, блеснули своими, но чуток мимо.
ФОП не платит 18% ни сразу ни через год. Вообще никогда пока он ФОП и деньги к нему заходят по контракту.
Кроме того, ФОП-экспортер как правило оперирует мелкой суммой, до $5к в месяц (часто значительно меньше). На такие крохи наворачивать те страшные аббревиатуры, которыми вы щедро поделились, не имеет никакого смысла. Раз в квартал заплатит 5% от суммы дохода и ЕСВ и спит спокойно.
Вы слушаете только себя?
Доход ФОП по ставке 5%, это то что получено на спец счет, который мониторит налоговая. Все остальные поступления, особенно за границей, это обычные доходы по ставке 18%
С фопом все просто получил до 20 июля 1000$? обменял на 29250 грн и уплатил 1462 грн.
Если получил на вайз, то в конкорд банке получил 970$ на месте или заказываем и ждем 1000$ в других банках. В итоге меняем по рыночному курсу, на руки 37000 грн, но НДФЛ 5704.
В случае фопа на руки 27787,5 грн
В случае иностранного дохода 31296 грн
Сейчас разница между оф курсом и черным 3+ грн, но все только начинается, будет больше
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Додано: Суб 23 лип, 2022 09:09
40 - психологический барьер?
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Додано: Суб 23 лип, 2022 09:12
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Додано: Суб 23 лип, 2022 09:14
все могут отлестать страницу в 2014-15года.
тогда тоже писали, пипец экономики, нечего хавать и т.д.
то же самое 2008-2009г.
поэтому хоть 40, хоть 50, хоть 100 за бакс, все привыкнут через мес. и всё пойдёт как и раньше.
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