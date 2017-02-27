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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 97119712971397149715>
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 08:48

  newset написав:У ВВП тугрик по 53.16 за бакс, а у коломоя с клоунами орки напали. Мало того что напали, так еще народу это в башку ежедневно вкачивают, а народ все нищает и нищает...


О, запоребріки під'їхали.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:07

  p_vovk74 написав:Познания надежные, не сомневайтесь. Проверенные, так сказать, многолетней практикой. Вы, конечно, блеснули своими, но чуток мимо.
ФОП не платит 18% ни сразу ни через год. Вообще никогда пока он ФОП и деньги к нему заходят по контракту.
Кроме того, ФОП-экспортер как правило оперирует мелкой суммой, до $5к в месяц (часто значительно меньше). На такие крохи наворачивать те страшные аббревиатуры, которыми вы щедро поделились, не имеет никакого смысла. Раз в квартал заплатит 5% от суммы дохода и ЕСВ и спит спокойно.

Вы слушаете только себя?
Доход ФОП по ставке 5%, это то что получено на спец счет, который мониторит налоговая. Все остальные поступления, особенно за границей, это обычные доходы по ставке 18%

С фопом все просто получил до 20 июля 1000$? обменял на 29250 грн и уплатил 1462 грн.
Если получил на вайз, то в конкорд банке получил 970$ на месте или заказываем и ждем 1000$ в других банках. В итоге меняем по рыночному курсу, на руки 37000 грн, но НДФЛ 5704.
В случае фопа на руки 27787,5 грн
В случае иностранного дохода 31296 грн
Сейчас разница между оф курсом и черным 3+ грн, но все только начинается, будет больше
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

40 - психологический барьер?
Шмуле
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:12

Шмуле

40 - было еще в мае, сейчас только шмыге с шевой известно, ну и тем кто эту войнушку рулит
Востаннє редагувалось newset в Суб 23 лип, 2022 09:17, всього редагувалось 2 разів.
newset
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:14

все могут отлестать страницу в 2014-15года.
тогда тоже писали, пипец экономики, нечего хавать и т.д.
то же самое 2008-2009г.
поэтому хоть 40, хоть 50, хоть 100 за бакс, все привыкнут через мес. и всё пойдёт как и раньше. :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:15

  p_vovk74 написав:А с поступлений на зарубежные счета, выходит, налогов за рубежом платить не нужно? 18% тут, 30..40+% там - где смысл?

Зависит от договора, но как правило рез Украины платит по ставкам Украины

  p_vovk74 написав:З.Ы. Или если оппонент увидел знакомое слово и сломя голову ломанулся в дискуссию - то мой изначальный пост был ответом на вопрос о смысле заводить валюту в Украину экспортерами услуг. И только об этом.

Да, смысла заводить в Украину нет.
1. Если разница в кусах конвертации более 15%
2. Если беспокоят лимиты перевода за рубеж.
3. Если есть понимание что налоговые обязательства разнесены во времени и за это время можно получить доход.

Конечно на 100$ нет смысла морочить голову.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:24

  Игорь Алексеевич написав:все могут отлестать страницу в 2014-15года.
тогда тоже писали, пипец экономики, нечего хавать и т.д.
то же самое 2008-2009г.
поэтому хоть 40, хоть 50, хоть 100 за бакс, все привыкнут через мес. и всё пойдёт как и раньше. :(

пересични, такие как я- в основном читатели, получают отсюда инфу, когда сотку слить, когда купить, на семки чтоб хватало,и вы правы, привыкнем
Шмуле
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:36

Шмуле
А шо её сливать то...
По 40 на приёме нет и с моих знакомых реально с деньгами и гривной кульком никто даже по 39,5 вчера/позавчера не тарился
Наверно бензодизель или карточный или реальный покупают,146%
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:все могут отлестать страницу в 2014-15года.
тогда тоже писали, пипец экономики, нечего хавать и т.д.
то же самое 2008-2009г.
поэтому хоть 40, хоть 50, хоть 100 за бакс, все привыкнут через мес. и всё пойдёт как и раньше.

100 за бакс, серьезно, если такое случится, то от экономики здесь уже ничего не останется, поэтому я бы не бросался так цифрами
jerua
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:44

  jerua написав:
  Игорь Алексеевич написав:все могут отлестать страницу в 2014-15года.
тогда тоже писали, пипец экономики, нечего хавать и т.д.
то же самое 2008-2009г.
поэтому хоть 40, хоть 50, хоть 100 за бакс, все привыкнут через мес. и всё пойдёт как и раньше.

100 за бакс, серьезно, если такое случится, то от экономики здесь уже ничего не останется, поэтому я бы не бросался так цифрами


так все к этому идет, или вы еще не заметили?
newset
 
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