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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лип, 2022 10:04
jerua написав: Игорь Алексеевич написав:
все могут отлестать страницу в 2014-15года.
тогда тоже писали, пипец экономики, нечего хавать и т.д.
то же самое 2008-2009г.
поэтому хоть 40, хоть 50, хоть 100 за бакс, все привыкнут через мес. и всё пойдёт как и раньше.
100 за бакс, серьезно, если такое случится, то от экономики здесь уже ничего не останется, поэтому я бы не бросался так цифрами
Баба 200 і її господар замутили девал в 3.5 раза на рівному місці, а зараз іде справжня війна, я не розумію звідки стільки нервових істерик з курса 40, наче всі тут в доларі по самі томати, але волають яка погана влада, 73% не такі, а от однотуровий красава, зробив всіх жебраками, а вони ще й моляться як на святого на нього роками((
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Додано: Суб 23 лип, 2022 10:15
jerua написав:
100 за бакс, серьезно, если такое случится, то от экономики здесь уже ничего не останется, поэтому я бы не бросался так цифрами
В 2015 гривня ослабла в 3,5 рази - вижили, переживемо і поточний період. Девальвація приносить не тільки негатив, а має і позитивні моменти.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 10:16
Запасы гривны не бесконечные. Скоро все кто хочет скупить по 39+ закончатся и будет откат до уровня 37-38. А вот следующий подобный загон будет щупать новые хаи 42-45?, да и дно уже будет ближе к 40.
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alex_dvornichenko
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Додано: Суб 23 лип, 2022 10:20
jerua написав: Игорь Алексеевич написав:
все могут отлестать страницу в 2014-15года.
тогда тоже писали, пипец экономики, нечего хавать и т.д.
то же самое 2008-2009г.
поэтому хоть 40, хоть 50, хоть 100 за бакс, все привыкнут через мес. и всё пойдёт как и раньше.
100 за бакс, серьезно, если такое случится, то от экономики здесь уже ничего не останется, поэтому я бы не бросался так цифрами
Ну давайте по пунктам чому при курсі 100, від економіки нічого не залишиться?
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xio13
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Додано: Суб 23 лип, 2022 10:27
alex_dvornichenko написав:
Запасы гривны не бесконечные. Скоро все кто хочет скупить по 39+ закончатся и будет откат до уровня 37-38. А вот следующий подобный загон будет щупать новые хаи 42-45?, да и дно уже будет ближе к 40.
НБУ еще напечатает.
100млрд в месяц на дефицит
150млрд нафтогазу за тариф
а еще мы не думаем о плохих кредитах на 400-600млрд. Можно конечно утопить банкротов, но 2/3 это гос банки
Так что триллион до конца года свежий появится, в с товарами укр производства туго, значит будем везти импорт.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 10:29
alex_dvornichenko написав:
Запасы гривны не бесконечные. Скоро все кто хочет скупить по 39+ закончатся и будет откат до уровня 37-38. А вот следующий подобный загон будет щупать новые хаи 42-45?, да и дно уже будет ближе к 40.
Дай-то бог.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 10:29
xio13 написав:
Ну давайте по пунктам чому при курсі 100, від економіки нічого не залишиться?
Скорее наоборот, средняя зарплата 100$, отлично для экспорта.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 10:44
График падения гривни четенко повторяет 2014 год.
8,25 в январе 2014 это 27 в январе 2022го.
12 в июле 2014 это 38 в июле 2022го.
Апроксимируем дальше:
20 в декабре 2014 это 102 в декабре 2022
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Додано: Суб 23 лип, 2022 10:46
St/2 написав: alex_dvornichenko написав:
Запасы гривны не бесконечные. Скоро все кто хочет скупить по 39+ закончатся и будет откат до уровня 37-38. А вот следующий подобный загон будет щупать новые хаи 42-45?, да и дно уже будет ближе к 40.
НБУ еще напечатает.
Напечатать то напечатают, но они ещё должны попасть в руки желающих купить по 39+. Там лаг есть всегда и имеет накопительный эффект, как показывает практика. Вот и повышаемся такими рывками и "загонами".
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Суб 23 лип, 2022 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 10:46
alex_dvornichenko написав:
Запасы гривны не бесконечные. Скоро все кто хочет скупить по 39+ закончатся и будет откат до уровня 37-38. А вот следующий подобный загон будет щупать новые хаи 42-45?, да и дно уже будет ближе к 40.
запасы гривны это запасы целлюлозы и краски, а их у нас в достатке.
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