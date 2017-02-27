Василь-Рівне написав:Уряд урізав виплати для військових та силовиків. Згідно з постановою від 1 липня, 30 тисяч грн будуть отримувати захисники та захисниці, які знаходяться у зоні бойових дій або в окупації. 100 тисяч грн отримуватимуть ті, хто виконує бойове розпорядження.
Ох ці ж "журнашлюхи". Забули дописати, що постанова стосується лише працівників Державної кримінально-виконавчої служби.
Кабінет міністрів вніс зміни до постанови № 168 про «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».
Відповідно до ухвалених змін надбавка в розмірі 30 тисяч гривень тепер виплачуватиметься не всім працівникам Державної кримінально-виконавчої служби, а тільки тим, які перебувають у зоні бойових дій або в оточенні.
А 100 тисяч гривень отримуватимуть за виконання бойового розпорядження.
sergikkc007 написав: В 2015 гривня ослабла в 3,5 рази - вижили, переживемо і поточний період. Девальвація приносить не тільки негатив, а має і позитивні моменти.
Откуда вы все повылазили? из ОП? или с Институтской? Что нужно в голове иметь, чтобы сравнивать 14й и 22? Какое образование, чтобы говорить, что девальвация при отсутствии экспорта, сжимании ВВП, увеличении доли критического импорта и дефолтным рейтингом может иметь "позитивні моменти"? Идите хоть флешмоб организуйте "Сдай доллар - помоги солдату!"
sergikkc007 написав: В 2015 гривня ослабла в 3,5 рази - вижили, переживемо і поточний період. Девальвація приносить не тільки негатив, а має і позитивні моменти.
Откуда вы все повылазили? из ОП? или с Институтской? Что нужно в голове иметь, чтобы сравнивать 14й и 22? Какое образование, чтобы говорить, что девальвация при отсутствии экспорта, сжимании ВВП, увеличении доли критического импорта и дефолтным рейтингом может иметь "позитивні моменти"? Идите хоть флешмоб организуйте "Сдай доллар - помоги солдату!"
Просто нет слов.
в нашем случае или радикальная девальвация или радикальный секвестр бюджета. я вообще за секвестр выступал...
но ниодной реформы за полгода войны не проведено, налоги повышают при рухнувшем спросе, бизнес скрутили по рукам и ногам экспортно-импортными регуляциями, под улюлюкание бюджетников-бездельников, а депутаты вовсе повышают себе зарплату.
нбу повторяет мантры "печатать неочень хотим", но печатают со скоростью 4 ярда грн в ДЕНЬ.
значит выбрали путь девала. укрочинуши никогда сами себя не реформируют, девал для них привычнее, тем более всегда его списывали на Путина и пипл хавал, и в этот раз схавает.
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 23 лип, 2022 11:11, всього редагувалось 3 разів.
sergikkc007 написав: В 2015 гривня ослабла в 3,5 рази - вижили, переживемо і поточний період. Девальвація приносить не тільки негатив, а має і позитивні моменти.
Откуда вы все повылазили? из ОП? или с Институтской? Что нужно в голове иметь, чтобы сравнивать 14й и 22? Какое образование, чтобы говорить, что девальвация при отсутствии экспорта, сжимании ВВП, увеличении доли критического импорта и дефолтным рейтингом может иметь "позитивні моменти"? Идите хоть флешмоб организуйте "Сдай доллар - помоги солдату!"
Просто нет слов.
тут не уточнили, для кого именно позитивни момэнты) а вообще посоветуйте пересичным что делать, у кого+-50к гривны в банке (стеклянной,в шкафу)
sergikkc007 написав: В 2015 гривня ослабла в 3,5 рази - вижили, переживемо і поточний період. Девальвація приносить не тільки негатив, а має і позитивні моменти.
Откуда вы все повылазили? из ОП? или с Институтской? Что нужно в голове иметь, чтобы сравнивать 14й и 22? Какое образование, чтобы говорить, что девальвация при отсутствии экспорта, сжимании ВВП, увеличении доли критического импорта и дефолтным рейтингом может иметь "позитивні моменти"? Идите хоть флешмоб организуйте "Сдай доллар - помоги солдату!"
Просто нет слов.
тут не уточнили, для кого именно позитивни момэнты) а вообще посоветуйте пересичным что делать, у кого+-50к гривны в банке (стеклянной,в шкафу)
Ниче не делать, если все есть. Вы уже все сделали - застраховались в правильной валюте.
sergikkc007 написав: В 2015 гривня ослабла в 3,5 рази - вижили, переживемо і поточний період. Девальвація приносить не тільки негатив, а має і позитивні моменти.
Откуда вы все повылазили? из ОП? или с Институтской? Что нужно в голове иметь, чтобы сравнивать 14й и 22? Какое образование, чтобы говорить, что девальвация при отсутствии экспорта, сжимании ВВП, увеличении доли критического импорта и дефолтным рейтингом может иметь "позитивні моменти"? Идите хоть флешмоб организуйте "Сдай доллар - помоги солдату!"
Просто нет слов.
тут не уточнили, для кого именно позитивни момэнты) а вообще посоветуйте пересичным что делать, у кого+-50к гривны в банке (стеклянной,в шкафу)
обменять на купюры отличного качества - свежеотпечатанные в идеале и, в идеале, разных всех номиналов - т.е.20,50,100,200,500,1000 - сеты лучше продаются
alex_dvornichenko написав:Запасы гривны не бесконечные. Скоро все кто хочет скупить по 39+ закончатся и будет откат до уровня 37-38. А вот следующий подобный загон будет щупать новые хаи 42-45?, да и дно уже будет ближе к 40.
покупают по 39+ в основнмо ждуны, в том числе крупные держатели, которые смотрели на официальный курс НБУ и на что-то надеялись - теперь им стало ясно, что уже все, ну и полетели. Пункт назначения - 55.