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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лип, 2022 10:53
sergikkc007 написав:
В 2015 гривня ослабла в 3,5 рази - вижили, переживемо і поточний період. Девальвація приносить не тільки негатив, а має і позитивні моменти.
Откуда вы все повылазили? из ОП? или с Институтской? Что нужно в голове иметь, чтобы сравнивать 14й и 22? Какое образование, чтобы говорить, что девальвация при отсутствии экспорта, сжимании ВВП, увеличении доли критического импорта и дефолтным рейтингом может иметь "позитивні моменти"? Идите хоть флешмоб организуйте "Сдай доллар - помоги солдату!"
Просто нет слов.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 10:59
striped написав: sergikkc007 написав:
В 2015 гривня ослабла в 3,5 рази - вижили, переживемо і поточний період. Девальвація приносить не тільки негатив, а має і позитивні моменти.
Откуда вы все повылазили? из ОП? или с Институтской? Что нужно в голове иметь, чтобы сравнивать 14й и 22? Какое образование, чтобы говорить, что девальвация при отсутствии экспорта, сжимании ВВП, увеличении доли критического импорта и дефолтным рейтингом может иметь "позитивні моменти"? Идите хоть флешмоб организуйте "Сдай доллар - помоги солдату!"
Просто нет слов.
в нашем случае или радикальная девальвация или радикальный секвестр бюджета.
я вообще за секвестр выступал...
но ниодной реформы за полгода войны не проведено, налоги повышают при рухнувшем спросе, бизнес скрутили по рукам и ногам экспортно-импортными регуляциями, под улюлюкание бюджетников-бездельников, а депутаты вовсе повышают себе зарплату.
нбу повторяет мантры "печатать неочень хотим", но печатают со скоростью 4 ярда грн в ДЕНЬ.
значит выбрали путь девала. укрочинуши никогда сами себя не реформируют, девал для них привычнее, тем более всегда его списывали на Путина и пипл хавал, и в этот раз схавает.
Востаннє редагувалось Moneta
в Суб 23 лип, 2022 11:11, всього редагувалось 3 разів.
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1
Додано: Суб 23 лип, 2022 11:02
striped написав: sergikkc007 написав:
В 2015 гривня ослабла в 3,5 рази - вижили, переживемо і поточний період. Девальвація приносить не тільки негатив, а має і позитивні моменти.
Откуда вы все повылазили? из ОП? или с Институтской? Что нужно в голове иметь, чтобы сравнивать 14й и 22? Какое образование, чтобы говорить, что девальвация при отсутствии экспорта, сжимании ВВП, увеличении доли критического импорта и дефолтным рейтингом может иметь "позитивні моменти"? Идите хоть флешмоб организуйте "Сдай доллар - помоги солдату!"
Просто нет слов.
тут не уточнили, для кого именно позитивни момэнты)
а вообще посоветуйте пересичным что делать, у кого+-50к гривны в банке (стеклянной,в шкафу)
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:09
Шмуле написав: striped написав: sergikkc007 написав:
В 2015 гривня ослабла в 3,5 рази - вижили, переживемо і поточний період. Девальвація приносить не тільки негатив, а має і позитивні моменти.
Откуда вы все повылазили? из ОП? или с Институтской? Что нужно в голове иметь, чтобы сравнивать 14й и 22? Какое образование, чтобы говорить, что девальвация при отсутствии экспорта, сжимании ВВП, увеличении доли критического импорта и дефолтным рейтингом может иметь "позитивні моменти"? Идите хоть флешмоб организуйте "Сдай доллар - помоги солдату!"
Просто нет слов.
тут не уточнили, для кого именно позитивни момэнты)
а вообще посоветуйте пересичным что делать, у кого+-50к гривны в банке (стеклянной,в шкафу)
Ниче не делать, если все есть. Вы уже все сделали - застраховались в правильной валюте.
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2
Додано: Суб 23 лип, 2022 11:11
Шмуле написав: striped написав: sergikkc007 написав:
В 2015 гривня ослабла в 3,5 рази - вижили, переживемо і поточний період. Девальвація приносить не тільки негатив, а має і позитивні моменти.
Откуда вы все повылазили? из ОП? или с Институтской? Что нужно в голове иметь, чтобы сравнивать 14й и 22? Какое образование, чтобы говорить, что девальвация при отсутствии экспорта, сжимании ВВП, увеличении доли критического импорта и дефолтным рейтингом может иметь "позитивні моменти"? Идите хоть флешмоб организуйте "Сдай доллар - помоги солдату!"
Просто нет слов.
тут не уточнили, для кого именно позитивни момэнты)
а вообще посоветуйте пересичным что делать, у кого+-50к гривны в банке (стеклянной,в шкафу)
обменять на купюры отличного качества - свежеотпечатанные в идеале и, в идеале, разных всех номиналов - т.е.20,50,100,200,500,1000 - сеты лучше продаются
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:13
alex_dvornichenko написав:
Запасы гривны не бесконечные. Скоро все кто хочет скупить по 39+ закончатся и будет откат до уровня 37-38. А вот следующий подобный загон будет щупать новые хаи 42-45?, да и дно уже будет ближе к 40.
покупают по 39+ в основнмо ждуны, в том числе крупные держатели, которые смотрели на официальный курс НБУ и на что-то надеялись - теперь им стало ясно, что уже все, ну и полетели. Пункт назначения - 55.
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2
Додано: Суб 23 лип, 2022 11:18
Шмуле написав:
тут не уточнили, для кого именно позитивни момэнты)
а вообще посоветуйте пересичным что делать, у кого+-50к гривны в банке (стеклянной,в шкафу)
Купите то, что давно хотели купить
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:27
striped написав: sergikkc007 написав:
В 2015 гривня ослабла в 3,5 рази - вижили, переживемо і поточний період. Девальвація приносить не тільки негатив, а має і позитивні моменти.
Откуда вы все повылазили? из ОП? или с Институтской? Что нужно в голове иметь, чтобы сравнивать 14й и 22? Какое образование, чтобы говорить, что девальвация при отсутствии экспорта, сжимании ВВП, увеличении доли критического импорта и дефолтным рейтингом может иметь "позитивні моменти"? Идите хоть флешмоб организуйте "Сдай доллар - помоги солдату!"
Просто нет слов.
А чому ви так переживаєте? Застряли в гривні чи бетоні?
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:32
ВIВ написав:
График падения гривни четенко повторяет 2014 год.
8,25 в январе 2014 это 27 в январе 2022го.
12 в июле 2014 это 38 в июле 2022го.
Апроксимируем дальше:
20 в декабре 2014 это 102 в декабре 2022
такая аппроксимация - это натягивание совы на глобус
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:51
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