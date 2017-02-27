Шмуле написав:тут не уточнили, для кого именно позитивни момэнты) а вообще посоветуйте пересичным что делать, у кого+-50к гривны в банке (стеклянной,в шкафу)
У всех ситуации очень разные - у нас очень расслоенное общество (во многом как результат отсутствия экономического видения и программы развития страны) и потому универсальных рецептов нет.
50тыс, увы, это уже не те деньги, которые можно считать серьезными - похороны сейчас стоят 30-40. Но с другой стороны время такое, что и за 1000 зарежут. Потому наверное если это деньги последние, на черный день, то купить доллары и евро.
Если не последние и просто жалко наблюдать как тает их покупательская способность, то действительно купить то, о чем мечтали и что не успело еще подорожать вслед за курсом. Например что-то на ОЛХ найти. Или бензин через приложение купить если он нужен - дешевле вряд ли скоро будет.
Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.
alex_dvornichenko написав:Запасы гривны не бесконечные. Скоро все кто хочет скупить по 39+ закончатся и будет откат до уровня 37-38. А вот следующий подобный загон будет щупать новые хаи 42-45?, да и дно уже будет ближе к 40.
НБУ еще напечатает.
Напечатать то напечатают, но они ещё должны попасть в руки желающих купить по 39+. Там лаг есть всегда и имеет накопительный эффект, как показывает практика. Вот и повышаемся такими рывками и "загонами".