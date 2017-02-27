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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9713971497159716
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:53

  Шмуле написав:тут не уточнили, для кого именно позитивни момэнты)
а вообще посоветуйте пересичным что делать, у кого+-50к гривны в банке (стеклянной,в шкафу)


У всех ситуации очень разные - у нас очень расслоенное общество (во многом как результат отсутствия экономического видения и программы развития страны) и потому универсальных рецептов нет.

50тыс, увы, это уже не те деньги, которые можно считать серьезными - похороны сейчас стоят 30-40. Но с другой стороны время такое, что и за 1000 зарежут.
Потому наверное если это деньги последние, на черный день, то купить доллары и евро.

Если не последние и просто жалко наблюдать как тает их покупательская способность, то действительно купить то, о чем мечтали и что не успело еще подорожать вслед за курсом. Например что-то на ОЛХ найти. Или бензин через приложение купить если он нужен - дешевле вряд ли скоро будет.

Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:53

  Zebra написав:Ниче не делать, если все есть. Вы уже все сделали - застраховались в правильной валюте.

Кто мне там плюсик поставил? Это ирония была :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:57

  Шмуле написав:а вообще посоветуйте пересичным что делать, у кого+-50к гривны в банке (стеклянной,в шкафу)


тратить на то что еще не подорожало, или подорожало, но не особо, относительно валюты.
до сих пор вариантов очень много.
что уж точно делать не надо, это хранить ее дальше в банке.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:59

  Zebra написав:
  Zebra написав:Ниче не делать, если все есть. Вы уже все сделали - застраховались в правильной валюте.

Кто мне там плюсик поставил? Это ирония была :mrgreen:

для иронии в сообщениях смайлики и придумали, не ? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 12:14

  alex_dvornichenko написав:
  St/2 написав:
  alex_dvornichenko написав:Запасы гривны не бесконечные. Скоро все кто хочет скупить по 39+ закончатся и будет откат до уровня 37-38. А вот следующий подобный загон будет щупать новые хаи 42-45?, да и дно уже будет ближе к 40.

НБУ еще напечатает.

Напечатать то напечатают, но они ещё должны попасть в руки желающих купить по 39+. Там лаг есть всегда и имеет накопительный эффект, как показывает практика. Вот и повышаемся такими рывками и "загонами".

Купите бензин по 70, будет покупка доллара 39+
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 12:58

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 39.8/40.4
EUR/UAH 40.3/41
Эххх! С моими бы баксами да к вам!
У нас дороже 39,3 не берут... :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 13:06

При таком курсе я думаю и с жирными пятнами купюры пойдут)) :P
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 9713971497159716
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