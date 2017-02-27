Нам Америка поставляет оружие, а с рашей будут вместе летать на МКС и смотреть через иллюминатор чьё оружие точнее бьёт. И санкции в открытом космосе не действуют, будут на станции мешками меняться золото на доляры.((
alex_dvornichenko написав:Запасы гривны не бесконечные. Скоро все кто хочет скупить по 39+ закончатся и будет откат до уровня 37-38. А вот следующий подобный загон будет щупать новые хаи 42-45?, да и дно уже будет ближе к 40.
покупают по 39+ в основнмо ждуны, в том числе крупные держатели, которые смотрели на официальный курс НБУ и на что-то надеялись - теперь им стало ясно, что уже все, ну и полетели. Пункт назначения - 55.
Всё проще. Айтишники не желали сливать бакс по 29 и держали на свих валютных счетах. Сейчас будут выходить в гривну через межбанк и заводить в наличный доллар. К чему наличный рынок и подготовился. Альтернативы уходить в юрисдикцию Никосии у айтишников нет.
striped написав:Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.
этот вариант на потери денег
я снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларов
но послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели) сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл), но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...
итог:потеря -2к долл
вчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожара
только депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидим
депо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=36,0 у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 23 лип, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Moneta написав:в нашем случае или радикальная девальвация или радикальный секвестр бюджета. я вообще за секвестр выступал...
но ниодной реформы за полгода войны не проведено, налоги повышают при рухнувшем спросе, бизнес скрутили по рукам и ногам экспортно-импортными регуляциями, под улюлюкание бюджетников-бездельников, а депутаты вовсе повышают себе зарплату.
нбу повторяет мантры "печатать неочень хотим", но печатают со скоростью 4 ярда грн в ДЕНЬ.
значит выбрали путь девала. укрочинуши никогда сами себя не реформируют, девал для них привычнее, тем более всегда его списывали на Путина и пипл хавал, и в этот раз схавает.
Плюс метания "то запор, то понос": сначала отменяют растаможку (даже для "нафтогазовых" броневиков и всяких ламборджини), разбрасывают с вертолёта 6500, фиксируют "социальный курс" - а потом всё наоборот (врубают курс, налоги, растаможки даже для "социальных" и "военных" корыт) Бл, а нельзя как-то более предсказуемо, обоснованно и расчётливо это делать, а не сразу жать и на газ, и на ручник? Хотя... Милованушки и Гетьманцевы меня не прочитают и не послушают. Как там Тимофей говорил: "съешь ты, или съедят тебя"
думаю, что нет повода обвинять Милованова тут все идет с головы (Вовы), первый день -шок, потом-страх прошел-всем денег немеряно (пусть воюют, это же не на дороги), теперь-усталось, розпач...деньги 6500 фиг дождешься(надо побегать), ну в принципе такое уже было в 2017/18... но это еще мы не вошли в зиму
пс у меня в кооперативе 2014-2018 стабильно не платили за коммуналку от 60 до 120 человек(при 250квартирах), я даже не знаю, сколько платят сегодня?
Игорь Алексеевич написав:Нам Америка поставляет оружие, а с рашей будут вместе летать на МКС и смотреть через иллюминатор чьё оружие точнее бьёт. И санкции в открытом космосе не действуют, будут на станции мешками меняться золото на доляры.((
prodigy написав:думаю, что нет повода обвинять Милованова
"Милованов" - это собирательный образ. Можно туда включить и "школу самокатчиков" ("Надо заполнить пустоту в голове") Гончарука, всяких Гетьманцевых, Третьяковых ("Некачественные дети"), и прочих "продай собаку, чтоб заплатить за газ" (чей?)
А Милованов стоит на паузе, пока Гетьманцев "остатОчно" не зашкварился. Потом проведут ротацию
UA написав:Пошлины на сумки LOUIS VUITTON нужно отменить. Бабулькам не с чем ходить на базар после наезда на пластиковые пакеты.
Как говорится, "вся Украина в одном предложении"
вчера смотрел стрим бегущего банкира Онистрата АА: так вот на вопрос -про участие в политике, тот сказал, что повелся на призыв Зеленского в 2019(мол, нужны молодые, талантливые кадры) и послал своё видео-резюме в штаб СН позже, Андрей Богдан открыл ему глаза-это был развод(думаю не только наших, но и запада), никто этими резюме на занимался, всех набрали по блату или за гроші теперь ясно -почему там оказались Гончаруки, Гетьманцеви, Третьякови, Безугла, Тищенко
такой остой, что столько откровенных дебилов не было даже при ПР, НУ
хотя чего врать, всегда во власти все 30лет 50-60% были люди малограмотные(или грамотные, но беспринципные), вообщем каждый второй коррупционер
prodigy написав:вчера смотрел стрим бегущего банкира Онистрата АА: так вот на вопрос -про участие в политике, тот сказал, что повелся на призыв Зеленского в 2019(мол, нужны молодые, талантливые кадры) и послал своё видео-резюме в штаб СН позже, Андрей Богдан открыл ему глаза-это был развод(думаю не только наших, но и запада), никто этими резюме на занимался, всех набрали по блату или за гроші теперь ясно -почему там оказались Гончаруки, Гетьманцеви, Третьякови, Безугла, Тищенко
такой остой, что столько откровенных дебилов не было даже при ПР, НУ
хотя чего врать, всегда во власти все 30лет 50-60% были люди малограмотные(или грамотные, но беспринципные), вообщем каждый второй коррупционер
Были здесь умные люди, которые все это и много чего еще 5-7 лет назад говорили, да только рот им затыкали при всеобщем согласии. Ну теперь могут все кто уже доспел поговорить. В конечном итоге коснется всех в независимости от "политического вероисповедания".
striped написав:Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.
этот вариант на потери денег
я снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларов
но послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели) сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл), но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...
итог:потеря -2к долл
вчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожара
только депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидим
депо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=36,0 у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?
Вот читаю вас и удивляюсь... Вы же вроде немолодой уже человек, давно на ветке - опытный в валютных делах. Как вы могли в такой ситуации размазать гривну на три месяца на срочные депо... зачем??! Сколько вы там заработаете этих несчастных процентов... Тот же ТАС даёт 7% на остаток по свободному депозиту с неограниченным пополнением и снятием - туда бы и положили, там же и купили бы бакс в случае чего//) А так...