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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9714971597169717
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:23

  asti написав:Вот читаю вас и удивляюсь...
Вы же вроде немолодой уже человек


Ну перетекла часть денег банкирам, ниче страшного - еще заработает, или уже не заработает. В любом случае банкирам, власти и всем кто там крутит курсами работать не придется. Но я предупреждал, аргументированно...
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:27

  копейка написав:
  prodigy написав:вчера смотрел стрим бегущего банкира Онистрата АА:
так вот на вопрос -про участие в политике, тот сказал, что повелся на призыв Зеленского в 2019(мол, нужны молодые, талантливые кадры) и послал своё видео-резюме в штаб СН
позже, Андрей Богдан открыл ему глаза-это был развод(думаю не только наших, но и запада), никто этими резюме на занимался, всех набрали по блату или за гроші
теперь ясно -почему там оказались Гончаруки, Гетьманцеви, Третьякови, Безугла, Тищенко

такой остой, что столько откровенных дебилов не было даже при ПР, НУ

хотя чего врать, всегда во власти все 30лет 50-60% были люди малограмотные(или грамотные, но беспринципные), вообщем каждый второй коррупционер

Были здесь умные люди, которые все это и много чего еще 5-7 лет назад говорили, да только рот им затыкали при всеобщем согласии. Ну теперь могут все кто уже доспел поговорить. В конечном итоге коснется всех в независимости от "политического вероисповедания".

Вообще-то prodigy писал, что не только 5-7 лет назад были коррупционеры
Как раз 5-7 лет назад пытались коррупцию уменьшить

А вот уже зелёные откровенно набирали по блату или за деньги
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:41

  asti написав:
  prodigy написав:
  striped написав:Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.

этот вариант на потери денег

я снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларов

но послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели)
сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл),
но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...

итог:потеря -2к долл

вчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожара

только депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидим

депо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=36,0
у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?

Вот читаю вас и удивляюсь...
Вы же вроде немолодой уже человек, давно на ветке - опытный в валютных делах. Как вы могли в такой ситуации размазать гривну на три месяца на срочные депо... зачем??!
Сколько вы там заработаете этих несчастных процентов...
Тот же ТАС даёт 7% на остаток по свободному депозиту с неограниченным пополнением и снятием - туда бы и положили, там же и купили бы бакс в случае чего//) А так...
так явно же в конце апреля - мае перспективы многими виделись позитивнее. Курсы на конец июля - конец августа ожидались не выше, чем тогда, при открытии депозитов.
Думаю, надо чуть подождать евро пониже, чем сейчас, прикупить его - и убытки пересчитать в еврах, так меньше (кажется :? )

и это... ТАС продает валюту? как ни зайду - ніт.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Привет ...... форумчане .....
ВСЕМ Здоровья и УМА !

Читал форум ....
Грустно .
Сравниваю с войной .
Пришли мальчишки 1990-2001 годов рождения .....ШО (умышленная ошибка ) звери бьются.
Старики 45-55 годов убегают , где могут .
При собеседовании , молодые НЕ ВСПОМИНАЮЮТ о боях , старики геройствуют , хоть в боях и участия не принимали

Форум- пишут какие то непонятные люди , которые не рассуждают как помочь государству , а рассуждают как "наварится" побольше .
При сложившихся обстоятельствах.

ЗАСРАНЦЫ .
Спасибо . кто пишет по делу .
ЗЛЫЕ ВЫ . уйду я от вас .
ГЛУБОКО разочарован .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:57

  prodigy написав:
  striped написав:Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.


этот вариант на потери денег

я снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларов

но послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели)
сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл),
но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...

итог:потеря -2к долл

вчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожара

только депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидим

депо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=36,0
у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?


Ну тут Вы мух и котлет смешали.

У нас сейчас произошел очередной виток девальвации. Не факт что "произошел", возможно - "происходит". Но это не значит, что и дальше девальвация будет проходить с такой скоростью. Вон 12 ярдов насыпали только в июле - думаете минфин их под подушкой будет держать? Потому если за ноль брать нынешний курс, то депозит что-то да принесет, уж точно больше чем маринование в стеклянной банке.

Во-вторых - Вы сказали, что "послушав семью решил "поиграть в депо" - так это было Ваше решение - ставка не сыграла. Все, фиксируйте убыток и живите дальше спокойно. Скажите Богу спасибо, что деньгами.
striped
 
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