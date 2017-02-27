Додано: Суб 23 лип, 2022 15:13

asti написав: prodigy написав: striped написав: Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает. Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.

этот вариант на потери денег



я снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларов



но послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели)

сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл),

но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...



итог:потеря -2к долл



вчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожара



только депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидим



депо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=36,0

у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты? этот вариант на потери денегя снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларовно послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели)сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл),но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...итог:потеря -2к доллвчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожаратолько депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидимдепо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?

Вот читаю вас и удивляюсь...

Вы же вроде немолодой уже человек, давно на ветке - опытный в валютных делах. Как вы могли в такой ситуации размазать гривну на три месяца на срочные депо... зачем??!

Сколько вы там заработаете этих несчастных процентов...

Тот же ТАС даёт 7% на остаток по свободному депозиту с неограниченным пополнением и снятием - туда бы и положили, там же и купили бы бакс в случае чего//) А так... Вот читаю вас и удивляюсь...Вы же вроде немолодой уже человек, давно на ветке - опытный в валютных делах. Как вы могли в такой ситуации размазать гривну на три месяца на срочные депо... зачем??!Сколько вы там заработаете этих несчастных процентов...Тот же ТАС даёт 7% на остаток по свободному депозиту с неограниченным пополнением и снятием - туда бы и положили, там же и купили бы бакс в случае чего//) А так...

первый и последний раз послушал близкого человека))),после 2009 года я всегда откупал валлютупосле того как приходила гривна (чаще всего спешил откупаться и потом курс еще проседал на 2-3%)у меня есть 8% на отстаток , это все фигня,потому что укрепление было по 10коп в день,а падение гривны на 1-2грн в деньнадо откупаться и не ждать низовкогда снял гривну-курс был 35,45/50, потом через 5 дней минимальный 35,30даже покупка по 35,60 вполне нормально (но я купил только 2800долл и решил поиграться в депо)про неорграниченное снятие забудьте, лимит 100к в денькстати, ТАС такое же гавно...сегодня только нал и только доллар (на нескольких картах у меня болтается до 10к грн, но это не деньги сегодня)в прошлом году я "заработал" 17к долл (удачно продал все евро и закинул на 3-6мес грн.депо+6к долл от овгз), в этом году -10к убытка (но это не сильно печалит, есть более грустные вещи в стране)